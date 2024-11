Manucure russe : présentation et impacts sur votre santé

D’autres professionnels, en revanche, recommandent d’éviter cette méthode ou de l’aborder avec une extrême prudence, suggérant des alternatives plus douces, comme l’application d’huiles pour cuticules, qui peuvent améliorer l’apparence des ongles sans compromettre la barrière cutanée.

Si certains experts n’appellent pas à proscrire totalement la manucure russe, ils insistent néanmoins sur la nécessité de connaître les risques et de choisir un technicien expérimenté si vous optez pour cette technique.

Les risques associés à la manucure russe ne se limitent pas aux infections. La technique pourrait également nuire à vos ongles eux-mêmes. En effet, l’élimination des cuticules si près du lit de l’ongle, compromet la structure et l’intégrité de l’ongle, augmentant sa fragilité et sa sensibilité.

Malgré l’attrait esthétique indéniable de la manucure russe, l’élimination des cuticules inquiète certains dermatologues . En effet, la fonction principale de la cuticule est de former une barrière destinée à protéger vos ongles et la peau environnante contre l’entrée de bactéries potentiellement nocives.

La manucure russe implique généralement une « élimination complète des cuticules », contrairement aux manucures traditionnelles où la peau des cuticules est simplement repoussée après trempage et coupée avec des ciseaux. Le processus entier peut prendre deux à trois heures.

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

La manucure russe, bien que proposée depuis des années par certains salons de beauté , connaît un regain de popularité grâce à TikTok. Les utilisateurs applaudissent cette technique de manucure sans trempage des cuticules, qui permet d’obtenir des ongles propres et parfaits . Cependant, cette technique est également critiquée pour sa focalisation sur la suppression des cuticules , une pratique qui présente des risques notables pour la santé.

Découvrez ce qu'est la "Manucure Russe" et comment elle peut impacter votre santé.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter