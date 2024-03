Mayonnaises : 60 Millions de consommateurs distribue bons et mauvais points

Le magazine 60 Millions de consommateurs a récemment révélé, via une enquête, les marques de mayonnaise qui pourraient nuire à votre santé ainsi que celles qui semblent inoffensives. Quelles sont les marques à risque ?

Tl;dr Mayonnaise associée aux maladies chroniques telles que le diabète.

Analyse des marques de mayonnaise exploitant diverses matières de base.

Effets nocifs des ingrédients principaux de la mayonnaise.

Les mayonnaises allégées contiennent plus de conservateurs et d’additifs.

Les dessous nocifs de la mayonnaise

Le cru de la vérité peut être amer. C’est le cas du populaire condiment, la mayonnaise. Comme le ketchup et la sauce barbecue, cette sauce célèbre s’avère avoir des implications sur diverses maladies chroniques. Le mélange onctueux de jaune d’œuf, d’huile, de vinaigre et parfois de moutarde dissimule une menace pour la santé publique.

Une portion dangereuse

Le plaisir gustatif peut signifier une détérioration de la santé. Les composants principaux : sel, sucre et graisse peuvent poser probleme. Dans une portion de 20 g de mayonnaise, il y a entre 14 et 16 g de lipides. «Sur les 15 mayonnaises scrutées par 60 Millions, 5 écopent de la pire des notations sur ce point«, révèle l’association de consommateurs. Le regard se tourne notamment vers la mayonnaise fouettée Cora, la mayonnaise Hellmann-s Real, la mayonnaise à la moutarde de Dijon Carrefour Bio et la Mayonnaise légère Monoprix.

Les versions allégées, un faux espoir

Il est courant de chercher des alternatives plus saines pour un produit donné. Cependant, l’ironie se cache dans les mayonnaises allégées. D’après l’enquête de 60 Millions de consommateurs, ces dernières contiennent généralement moins d’huile et plus d’additifs. C’est le cas de la mayonnaise à la moutarde de Dijon légère Monoprix et de la mayonnaise allégée Casino qui «incluent pas moins de dix additifs!«

Notre recommandation

Devant ces informations alarmantes, quelle est la solution ? Le choix judicieux est de privilégier une mayonnaise maison. Mais même dans ce cas, la consommation doit être modérée. Après tout, c’est en équilibrant nos choix que nous maintenons une santé optimale.