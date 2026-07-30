Métabolisme et âge : ce que cette étude change vraiment après 30 ans

On accuse souvent le métabolisme après 30 ou 40 ans. Une grande étude montre pourtant que le vrai ralentissement arrive bien plus tard.

En bref Le métabolisme reste stable de 20 à 60 ans

Le vrai déclin apparaît surtout après 60 ans

Une étude a suivi 6 400 personnes

Vous avez passé 30 ans et pris quelques kilos. Le réflexe, souvent, c’est d’accuser le métabolisme. Sauf qu’une grande étude publiée en 2021 dans Science raconte autre chose, et ça change beaucoup la lecture du vieillissement ordinaire.

Entre 20 et 60 ans, le corps dépense bien plus régulièrement qu’on le croit

Le résultat qui frappe tient en une ligne. Entre la vingtaine et la soixantaine, la dépense énergétique quotidienne reste globalement stable, une fois prises en compte les différences de poids. Même la grossesse n’a pas modifié ce constat dans l’étude.

Quand le corps change à l’âge mûr, le métabolisme n’est pas le coupable idéal qu’on imagine. La source du problème, d’après les chercheurs, est largement ailleurs, chez nous plus que dans une machine interne qui se déréglerait brutalement dès 35 ou 40 ans.

Une grande étude mondiale, avec une méthode très concrète

Les données viennent d’un travail ample, mené sur plus de 6 400 personnes dans 29 pays, âgées de 8 jours à 95 ans. Ce n’est pas un petit échantillon tiré d’un seul laboratoire.

Pour mesurer l’énergie dépensée dans la vie quotidienne, les scientifiques ont utilisé de l’eau doublement marquée, composée d’atomes d’oxygène et d’hydrogène plus lourds que dans l’eau ordinaire. En suivant la manière dont ces atomes quittent l’organisme, ils ont pu estimer la dépense réelle. C’est plus parlant qu’une simple impression de fatigue ou qu’un chiffre sur la balance.

Les quatre âges du métabolisme

Premier temps, la toute petite enfance. Avant 1 an, les nourrissons dépensent de l’énergie à un rythme environ 50 % plus élevé que les adultes. Une partie de cette suractivité sert au développement très rapide du cerveau.

Ensuite, jusqu’au début de la vingtaine, le métabolisme ralentit d’environ 3 % par an. Rien de surprenant ici.

Puis vient la phase la plus contre-intuitive, celle qui va des 20 ans jusqu’aux 60 ans. Là, la dépense d’énergie reste assez constante.

Et après 60 ans, la baisse commence vraiment. Elle s’accentue progressivement, au point que chez les personnes dans leurs 90 ans, la dépense énergétique est 26 % plus faible qu’à l’âge mûr.

Pourquoi cette nuance compte vraiment

Le métabolisme, c’est l’ensemble des प्रक्रessus chimiques qui transforment les aliments en énergie. Il alimente la réparation des tissus, la température corporelle, bien sûr, et le reste. Quand il ralentit, les effets peuvent être concrets, plus de graisse, moins de muscle, une récupération plus lente, une plus grande sensibilité au froid.

Mais justement, l’intérêt de cette étude est de remettre le calendrier à sa place. Non, le corps ne bascule pas mécaniquement dans un fort ralentissement dès la trentaine. Pour vous, concrètement, ça veut dire qu’une prise de poids ou une baisse de forme à cet âge ne s’expliquent pas automatiquement par un métabolisme qui flanche déjà.