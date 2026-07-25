Mieux manger ne suffit pas, encore faut-il bien associer ses aliments

Une équipe de l’Université du Missouri montre qu’un aliment très nutritif peut être mal absorbé seul. L’association des bons ingrédients change vraiment la donne.

En bref La biodisponibilité change tout

Huile et vitamine C aident l’absorption

La cuisson peut aider ou nuire

Un aliment peut afficher une belle fiche nutritionnelle et pourtant livrer bien moins à votre organisme que prévu. C’est tout l’enjeu de la biodisponibilité, autrement dit la part des nutriments réellement absorbés après le repas.

La vraie question, ce n’est pas ce qu’un aliment contient

Sur l’étiquette, on voit des vitamines, des minéraux, des antioxydants. Dans le tube digestif, c’est une autre histoire. La façon de manger un aliment, sa préparation et même les différences entre microbiotes intestinaux modifient ce que le corps récupère vraiment. Et ça, on le lit mal sur un emballage.

L’idée est simple, mais elle change la lecture de l’assiette. Un légume peut être riche en micronutriments utiles pour l’immunité et associés à un risque plus faible de certaines maladies, dont le diabète ou certains cancers, sans pour autant être absorbé efficacement s’il est mangé seul.

Le kale confirme qu’un filet d’huile peut tout changer

En 2025, des chercheurs de l’Université du Missouri ont étudié le cas du kale, ce chou frisé souvent rangé parmi les superaliments. L’équipe, avec la professeure Ruojie (Vanessa) Zhang, a montré dans un modèle de laboratoire imitant la digestion humaine que ses nutriments liposolubles passent bien mieux lorsqu’il est consommé avec une sauce à base d’huile.

Pourquoi ? Les caroténoïdes du kale, ainsi que les vitamines A, D, E et K, se dissolvent mal dans l’environnement aqueux du tube digestif. Avec de l’huile d’olive, l’intestin forme des structures appelées micelles mixtes, qui transportent ces composés à travers la paroi intestinale. Résultat, l’absorption grimpe nettement.

Poivre, citron, avocat : les associations qui renforcent l’absorption

Le mécanisme ne concerne pas seulement le kale. Ajouter de l’avocat ou de l’huile d’olive à une salade contenant des tomates ou des carottes augmente l’absorption du lycopène, un antioxydant liposoluble.

Autre exemple, le curcuma. Associé au poivre noir dans un curry, il voit la biodisponibilité de la curcumine progresser, car la pipérine du poivre ralentit son métabolisme. Ruojie (Vanessa) Zhang rappelle aussi le cas des épinards, riches en fer sur le papier, mais freinés par des antinutriments comme les oxalates. Avec du jus de citron, donc de la vitamine C, l’absorption du fer est améliorée.

La cuisson peut aider, puis tout gâcher si elle va trop loin

La préparation compte aussi. La fermentation peut améliorer la biodisponibilité de certains minéraux. Et manger cru n’est pas toujours l’option la plus efficace. Pour les carottes, moins de 5 % du bêta-carotène serait absorbé lorsqu’elles sont consommées crues. Avec une source de graisse alimentaire, viande, poisson, beurre ou huile d’olive, l’absorption peut être multipliée jusqu’à six fois.

Chez l’Université du Missouri, des travaux antérieurs ont aussi montré que la cuisson des carottes et des tomates augmentait la libération puis l’absorption de nutriments comme le bêta-carotène et le lycopène. Une cuisson vapeur légère aide parfois en assouplissant les parois cellulaires végétales. Mais trop chauffer dégrade les nutriments sensibles à la chaleur, notamment la vitamine C et plusieurs vitamines B.

Ce que ça change pour vous ? Pas besoin de transformer chaque repas en exercice de chimie. Mais quelques associations simples, huile d’olive sur les légumes, citron sur les feuilles vertes, peuvent rendre une alimentation saine vraiment plus utile au corps.