Mode de vie et Alzheimer : une étude révèle un ralentissement du déclin cognitif

Ce travail de recherche confirme donc l’importance d’un mode de vie équilibré dans la prévention de l’Alzheimer et apporte un nouvel espoir face à cette maladie responsable de 60 à 70% des cas de démence.

Prendre des mesures pour éviter ces situations permet de ralentir le vieillissement cognitif, même chez les personnes ayant une prédisposition génétique à la maladie. Par ailleurs, les scientifiques souhaitent explorer encore plus le lien entre les gènes liés aux métabolismes de la nutrition et Alzheimer.

Les comportements liés à un vieillissement cognitif précoce incluent une mauvaise alimentation, une vie sédentaire et isolée, le tabagisme, l’abus d’alcool , le cholestérol élevé, l’obésité et l’hypertension.

L’indice global de mode de vie mis au point par l’équipe de l’Inserm regroupe 12 composantes, observées chez plus de 5000 participants âgés de plus de 65 ans.

Une équipe #Inserm a montré qu’adopter un mode de vie plus sain peut retarder l’apparition de la démence et ralentir le déclin cognitif, même chez les personnes présentant un risque génétique élevé pour la maladie d’ #Alzheimer . 1/7

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

Comment estimer le risque génétique ? Les chercheurs ont utilisé deux critères : la présence d’un gène spécifique connu pour augmenter le risque d’Alzheimer, et le total d’un score de risque général englobant d’autres facteurs de susceptibilité génétique.

L’étude révèle que la prévention est essentielle et bénéfique pour tous les individus, y compris ceux qui présentent une prédisposition génétique à la maladie.

Une récente étude de l'Inserm révèle que certains comportements peuvent entraîner une apparition plus rapide des maladies neurodégénératives. Quels gestes du quotidien devons-nous donc revoir pour préserver notre santé neurologique ?

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter