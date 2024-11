Moins de 30 Minutes d’Exercice font des Merveilles pour votre Cerveau

Découvrez comment moins de 30 minutes d'exercice peuvent faire des merveilles pour votre cerveau !

L’exercice régulier est généralement bénéfique pour notre santé, mais la façon de s’entraîner et la durée de l’entraînement restent un sujet de débat. Une nouvelle revue de recherche suggère que même de courtes périodes d’activité peuvent nous donner un boost notable de nos capacités cérébrales.

C’est une équipe de l’Université de Californie à Santa Barbara qui a mené cette étude. Après avoir passé en revue 113 études antérieures, impliquant au total 4 390 participants, les chercheurs ont découvert que les activités vigoureuses, comme « le cyclisme et l’entraînement par intervalles de haute intensité (HIIT) », étaient les plus bénéfiques pour la cognition.

L’effet positif n’était pas clair pour toutes les mesures cognitives. Par exemple, les participants avaient de meilleures réactions globales après des séances d’entraînement uniques, mais il n’y avait pas d’augmentation de la précision dans les tâches cognitives. Il est donc possible que des séances d’entraînement spécifiques pourraient être conçues pour stimuler notre cerveau, lorsqu’il est nécessaire. Les entraînements qui impliquent des défis mentaux ainsi que physiques pourraient également aider.

Les plus grands gains pour le cerveau ont été trouvés dans les exercices de moins de 30 minutes. Cependant, même les plus grandes améliorations étaient relativement petites. « Ces résultats sont surprenants, étant donné que l’intensité de l’exercice est censée avoir une relation en forme de U inversé avec la performance », écrivent les chercheurs dans leur article publié.

On en pense quoi ?

Il est clair que l’exercice physique a des effets bénéfiques sur notre santé et notre cerveau. Cependant, il n’est pas nécessaire de s’entraîner intensivement pour en ressentir les bienfaits. Des séances courtes, mais intenses, peuvent améliorer notre fonction cognitive et notre réactivité. Alors, chaussez vos baskets et libérez cette énergie latente pour une meilleure santé et un esprit plus vif.