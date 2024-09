Mpox: Découvrez les dernières recommandations en matière de vaccination !

Les autorités sanitaires ont réaffirmé ce lundi 2 septembre leurs recommandations sur la vaccination contre le mpox, privilégiant une dose de rappel pour les personnes à risque plutôt que d'étendre la vaccination à d'autres groupes de population. Quels sont ces groupes à risque ?

La vaccination contre le mpox : une stratégie inchangée

Face à une nouvelle vague d’inquiétudes sur le mpox, la Haute autorité de santé (HAS) a réaffirmé, ce lundi 2 septembre, sa position concernant la vaccination. Aucune modification n’a été apportée aux recommandations actuelles. Le but demeure le même : « ne pas élargir le vaccin à d’autres catégories de population, mais suggérer une dose de rappel aux personnes à risque ».

La situation épidémiologique du mpox

Le mpox, aussi connu sous le nom de variole du singe, est au cœur de préoccupations mondiales depuis une épidémie en 2022. Actuellement, plusieurs foyers de l’épidémie sont concentrés au centre de l’Afrique, notamment en République démocratique du Congo. Ces épidémies sont causées par une version différente de celle de 2022, engendrée par le « clade 2 » et le « clade 1 », c’est-à-dire des souches du virus.

L’émergence d’un nouveau variant

La situation se complique avec l’apparition d’un nouveau variant du clade 1, le variant 1b. Ce dernier semble principalement se propager entre adultes lors de contacts sexuels. Malgré ces évolutions, la HAS n’a pas jugé nécessaire de modifier les recommandations de vaccination actuelles.

Un rappel pour les personnes à risque

La HAS continue à préconiser une vaccination réactive pour les personnes exposées au virus, idéalement moins de quatre jours après l’exposition. Elle suggère également une dose de rappel pour les individus à risque, indépendamment de leur schéma vaccinal, à condition que leur dernière dose date de plus de deux ans. Enfin, l’organisme estime que les personnes ayant déjà contracté le mpox lors de l’épidémie précédente ont une immunité naturelle suffisante et n’ont donc pas besoin d’un vaccin.