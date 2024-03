Nash : Découvrez les signes de cette maladie hépatique mystérieuse

La "maladie du soda", aussi dénommée maladie de Nash, affecte environ 2 à 3% des Français. Cette information ne vous interpelle-t-elle pas ?

Tl;dr La maladie de Nash ou “maladie du soda” touche 2 à 3% des Français.

C’est une surcharge de graisse dans le foie, potentiellement liée à la malbouffe.

Elle peut entraîner des symptômes graves et développer une cirrhose non-alcoolique.

Il n’existe pas encore de traitement, mais une bonne hygiène de vie peut prévenir la maladie.

La Nash : une maladie silencieuse, mais pas sans danger

Le terme « maladie du soda » pourrait prêter à sourire, mais le sujet est loin d’être anodin. Connue aussi sous le nom de maladie de Nash, elle frappe entre 2 et 3% de la population française. Le foie est au cœur de cette maladie, subissant une surcharge en graisses qui peut devenir toxique.

Les facteurs de risque

La maladie de Nash est une conséquence de la stéatose, c’est-à-dire une accumulation de graisses dans le foie. Plusieurs éléments peuvent favoriser son apparition, notamment un manque d’exercice physique et une alimentation trop grasse. Dans environ 20% des cas, cette surcharge en graisse peut dégénérer en fibrose, voire en cirrhose non-alcoolique ou en cancer.

Les symptômes de la maladie

Les personnes atteintes de la maladie de Nash souffrent généralement des symptômes typiques des maladies du foie. Parmi ceux-ci, on retrouve des démangeaisons intenses, des ecchymoses et des saignements mineurs, un gonflement abdominal et l’apparition de veines sous-cutanées ressemblant à des araignées. La jaunisse et des troubles de l’élocution peuvent également se manifester, caractéristiques d’une encéphalopathie hépatique, une complication de la cirrhose.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Prévention et traitement

À ce jour, aucun traitement spécifique n’est disponible pour lutter contre la maladie de Nash. Néanmoins, une alimentation équilibrée et la pratique régulière d’une activité physique sont de précieux alliés pour prévenir les risques liés à cette maladie.