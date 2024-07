Ozempic et Wegovy : Un lien avec une maladie rare causant la cécité d’un œil ?

Il semblerait qu'il y ait un lien entre le sémaglutide, un médicament, et une rare maladie oculaire, selon certains chercheurs. Toutefois, des investigations approfondies sont nécessaires pour confirmer que ce médicament est bel et bien la cause de ce problème. Quels seront les prochains pas de cette recherche ?

D’après une récente étude parue dans JAMA Ophthalmology, les médicaments pour la perte de poids et le diabète, Wegovy et Ozempic, pourraient causer un risque accru de cécité unilatérale.

Cette cécité serait due à la neuropathie optique ischémique antérieure non artéritique (NAION), une maladie oculaire rare qui ne peut être ni soignée ni traitée.

Le sémaglutide, commercialisé sous les noms de Wegovy et d’Ozempic, semble présenter des risques particuliers pour certaines catégories de patients. Les patients diabétiques ayant été prescrits du sémaglutide sont quatre fois plus susceptibles de développer une NAION.

Quant aux patients obèses ou en surpoids, ils sont plus de sept fois plus susceptibles de contracter cette maladie oculaire rare.

Semaglutide, taken for diabetes or obesity, was associated with non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy (NAION).

