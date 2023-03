Papillomavirus : campagne de vaccination généralisée au collège dès la rentrée

Le HPV est responsable chaque année de plus de 6 000 nouveaux cas de cancers. Le taux de vaccination en France est l'un des plus bas d'Europe.

Mardi 28 février, Emmanuel Macron a fait l’annonce de la mise en place d’une campagne de vaccination gratuite et “généralisée” dans les collèges pour les élèves de 5e afin d’éradiquer le papillomavirus.

“Eviter beaucoup de cancers”

Le président de la République à fait cette annonce depuis un collège de Jarnac (Charente) :

On va généraliser à partir de la rentrée prochaine pour les 5e. Cela permet d’éviter beaucoup de cancers.

En effet, pas moins de 6 000 nouveaux cas de cancers sont diagnostiqués chaque année, induits par ce virus, nommé papillomavirus ou HPV (pour Human Papillomavirus).

Des infections fréquentes

Le 24 février dernier, avait lieu la journée mondiale de sensibilisation à ce virus. Si la majorité des infections est bénigne, elle peut donc donner lieu à un cancer.

Ainsi, le HPV est responsable de 2900 cancers du col de l’utérus provoquant plus de 1000 décès par an, 1500 cancers de la sphère ORL, 1500 cancers de l’anus, 200 cancers de la vulve ou du vagin et une centaine de cancers du pénis.

Les Human Papillomavirus font partie des infections sexuellement transmissibles les plus répandues. En effet, on estime qu’environ70 à 80% de la population sexuellement active sera en contact avec ces virus tout au long de sa vie sexuelle.

HPV : Une vaccination efficace

L’Organisation mondiale de la santé estime que ces cancers peuvent être évités totalement grâce au dépistage et à la vaccination. À la fin 2021, 45,8% des jeunes filles de 15 ans avaient reçu une dose de vaccin pour seulement 6% des garçons du même âge, quand la stratégie de lutte contre les cancers 2021-2030 vise un objectif de 80% d’ici 7 ans.

La vaccination est à ce jour recommandée pour les filles et les garçons entre 11 ans et 14 ans. Elle peut également être proposée en rattrapage jusqu’à l’âge de 19 ans et reste possible jusqu’à 26 ans pour les hommes ayant des relations homosexuelles.