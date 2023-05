Parkinson : une bactérie à l’origine de la maladie ?

Des chercheurs finlandais ont découvert qu'une bactérie spécifique cause la maladie dans la plupart des cas.

Les souches de bactéries Desulfovibrio est suspectée par des chercheurs de l’Université d’Helsinki d’être liée à l’apparition de la maladie de Parkinson.

En 2021 déjà, ils avaient observé que les patients en avaient d’autant plus dans leur microbiote que la maladie était à un stade grave.

L’agrégation favorisée d’une protéine

Ce que l’on sait de la maladie, c’est qu’elle est liée à l’agrégation d’une protéine, appelée neuronale alpha-synucléine. En se proliférant dans le cerveau, elle en occasionne les symptômes.

Et les scientifiques finlandais ont pu observer que les bactéries Desulfovibrio favorisaient cette agrégation protéinique.

Un rôle génétique réduit

Dans un communiqué, le Pr Per Saris qui est l’un des auteurs de l’étude parue dans Frontier in Cellular and Infection Microbiology, indique que le rôle des gènes dans les formes héréditaires de Parkinson est mineur.

Il précise en effet :

La maladie est principalement causée par des facteurs environnementaux, c’est-à-dire l’exposition environnementale aux souches bactériennes Desulfovibrio qui causent la maladie de Parkinson. Seule une petite part, soit environ 10%, de la maladie de Parkinson est causée par des gènes individuels.

Huit millions de malades

Pour le Pr Saris, “Nos découvertes sont importantes, car la cause de la maladie de Parkinson reste inconnue malgré les tentatives de l’identifier au cours des deux derniers siècles”. Et l’OMS estime que pas moins de 8 millions de personnes en souffrent à travers le monde.

La bonne nouvelle est que cette bactérie peut être dépistée. En les éliminant de l’intestin, cela pourrait peut-être atténuer les effets de la maladie. Cette dégénérescence progressive du cerveau, qui entraîne des troubles moteurs, cognitifs, des douleurs et une détérioration précoce de l’intellect, conduit à une invalidité très importante et à une prise en charge médicale importante.