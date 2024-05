Peut-on consommer un aliment tombé à terre ? Un médecin parle de la règle des “cinq secondes”

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

Il convient de noter, tout de même, deux acteurs particulièrement redoutés: Salmonella et Campylobacter. Ces agents pathogènes peuvent survivre au fil des semaines, prêts à envahir tout aliment qui aurait le malheur de tomber.

Chers lecteurs, aujourd’hui, mettons de côté le célèbre adage qui stipule qu’un aliment ramassé dans les cinq secondes qui suivent sa chute ne porterait pas préjudice à notre santé. Cette affirmation, que nous avons peut-être acceptée sans réserve, a été passée au crible par le Dr Sermed Mezher, et elle ne semble pas réellement exacte .

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter