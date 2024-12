Peut-on réellement devenir accro aux snacks ultra-transformés ?

Est-il vraiment possible de devenir accro aux snacks ultra-transformés ? Découvrez ce que les recherches scientifiques révèlent à ce sujet.

Tl;dr Un homme a porté plainte contre des entreprises agroalimentaires, affirmant que leurs produits ultra-transformés sont addictifs.

Les aliments ultra-transformés ont été liés à plusieurs problèmes de santé graves.

Des experts donnent des conseils pour réduire la consommation de ces aliments.

Le débat sur l’addiction aux aliments ultra-transformés

Hot-dogs, sodas, biscuits… Ces aliments ultra-transformés peuvent être délicieux, mais peuvent-ils vraiment créer une dépendance ? C’est la question que pose une nouvelle plainte, la première en son genre, affirmant que ces produits sont addictifs et questionnant leur impact sur notre cerveau.

Un cas en justice qui fait grand bruit

Cette plainte, déposée à Philadelphie par Bryce Martinez, affirme qu’il a développé un diabète de type 2 et une maladie du foie non alcoolique après avoir consommé des aliments ultra-transformés produits par plusieurs entreprises, dont Kraft Heinz, Mondelez et General Mills. Selon Martinez, ces entreprises savaient que leurs produits étaient nocifs et les ont délibérément rendus aussi addictifs que possible. La plainte va même jusqu’à affirmer que ces entreprises « ont utilisé leur manuel de stratégies pour remplir notre environnement alimentaire de substances addictives qui sont agressivement commercialisées envers les enfants et les minorités ».

Les risques liés à la consommation d’aliments ultra-transformés

Les aliments ultra-transformés ont été associés à plusieurs maladies graves, notamment certains types de cancers et la démence. Face à ces informations inquiétantes, il est compréhensible de se demander si ces aliments peuvent réellement être addictifs et si notre penchant pour eux en est la conséquence.

Que sont les aliments ultra-transformés ?

Les aliments ultra-transformés sont des produits manufacturés qui dépassent largement le cadre de la transformation alimentaire de base, contenant peu ou pas d’ingrédients alimentaires entiers. Ils sont formulés à partir de glucides raffinés, de graisses ajoutées, de sucres et d’additifs artificiels comme des exhausteurs de goût, des conservateurs et des émulsifiants pour maximiser le goût et le plaisir. Malgré leur manque de valeur nutritive, ces aliments sont incroyablement courants, représentant environ 70 % de l’offre alimentaire actuelle aux États-Unis.

Les aliments ultra-transformés sont-ils addictifs ?

Il est « très délicat » de déterminer si les aliments ultra-transformés sont addictifs, selon Jemma Sedgmond, neuroscientifique cognitive et chercheuse en comportement alimentaire. Cependant, certains individus semblent capables de développer une relation addictive avec la nourriture, avec des parallèles biologiques et comportementaux entre l’addiction alimentaire et d’autres comportements addictifs. Mais le lien spécifique avec les aliments ultra-transformés reste flou.

Si vous pensez être dépendant des aliments ultra-transformés, des experts conseillent de reconnaître vos déclencheurs personnels, comme le stress et l’ennui, qui peuvent vous aider à faire des choix plus sains. Il est également préférable de ne pas essayer d’arrêter brusquement. Au lieu de cela, il est recommandé de remplacer progressivement les aliments ultra-transformés par des aliments entiers et peu transformés. Cela peut rendre la transition plus durable. Les experts suggèrent également de ne pas garder ces aliments chez vous et de planifier vos repas à l’avance pour éviter de vous fier aux aliments de commodité, qui sont généralement ultra-transformés.