Les médicaments similaires à Ozempic associés à une baisse du risque de dépendance aux substances

De récentes recherches mettent en lumière une possible réduction du risque de dépendance à certaines substances chez les personnes utilisant des médicaments analogues à l’Ozempic, initialement prescrits pour le diabète ou la gestion du poids.

Tl;dr Les médicaments GLP-1 pourraient réduire les addictions.

Effets observés chez des patients diabétiques masculins âgés.

Des traitements efficaces existent déjà, mais restent sous-utilisés.

Des antidiabétiques en première ligne contre l’addiction ?

Voilà qui pourrait surprendre : des médicaments utilisés pour traiter le diabète de type 2 et l’obésité, comme le semaglutide, la liraglutide ou encore le tirzépatide, affichent désormais un potentiel inattendu dans la lutte contre les troubles addictifs. Longtemps cantonnés à la régulation du sucre sanguin grâce à leur action d’agonistes des récepteurs GLP-1, ces traitements suscitent l’intérêt croissant des chercheurs pour leur effet secondaire : la diminution de certaines envies – tabac, alcool, voire autres substances.

Une étude d’envergure sur des vétérans américains

L’équipe à l’origine de cette avancée s’est penchée sur les dossiers médicaux électroniques de plus de 600 000 anciens combattants suivis par le système de santé des Veterans Affairs aux États-Unis. En comparant ceux ayant débuté une thérapie GLP-1 à ceux traités par une autre classe, les inhibiteurs SGLT2, les scientifiques ont cherché à savoir si le risque de développer une addiction – ou d’en subir les conséquences graves – était modifié. Résultat : l’initiation d’un traitement GLP-1 s’accompagnait d’une baisse globale de 14 % du risque d’apparition d’un trouble addictif et, chez les personnes déjà concernées, d’une réduction notable des hospitalisations et décès liés à la consommation.

Parmi les principaux effets observés :

Baisse allant jusqu’à 25 % du risque selon la substance (alcool, cannabis, nicotine…)

Diminution de près de moitié du nombre de décès chez les patients addicts suivis sur trois ans

Mise en garde méthodologique et limites populationnelles

Toutefois, il convient de nuancer ces résultats. D’abord parce que ce travail repose sur une méthode dite d’émulation d’essai contrôlé randomisé. Même si celle-ci limite certains biais, elle n’apporte pas la certitude qu’il s’agit bien d’un effet direct du médicament. Ensuite, notons que plus de 90 % des participants étaient des hommes âgés autour de 65 ans et majoritairement atteints de pathologies associées comme l’hypertension ou la dépression. Il reste donc difficile d’extrapoler ces conclusions à l’ensemble de la population – jeunes, femmes ou personnes non diabétiques notamment.

L’autre bataille : l’accès aux soins validés

Ce qu’il ne faut pas perdre de vue non plus, c’est que des solutions efficaces pour traiter les addictions existent déjà : naltrexone ou acamprosate pour l’alcool, méthadone pour les opiacés… Pourtant, moins de 3 % des personnes concernées bénéficient actuellement d’un traitement adapté. Bien souvent, le principal frein demeure la stigmatisation persistante qui entoure ces pathologies. Alors que l’espoir suscité par les GLP-1 est indéniable, le vrai enjeu reste sans doute aujourd’hui celui-là : faire tomber les barrières sociales qui empêchent tant d’hommes et femmes en difficulté d’accéder aux soins éprouvés dont ils auraient besoin.