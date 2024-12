Pourquoi assiste-t-on à une multiplication des rappels de cannelle ces derniers temps ?

Pourquoi assiste-t-on à une multiplication des rappels de produits à base de cannelle de nos jours ?

Tl;dr Le plomb peut contaminer la cannelle par diverses manières.

La consommation régulière de cannelle contaminée peut engendrer un empoisonnement au plomb.

Il est conseillé d’acheter des produits de cannelle de marque connue pour éviter la contamination.

La cannelle, épice aux nombreuses vertus, est aujourd’hui au cœur d’une alerte sanitaire. En effet, des études récentes ont relevé des risques de contamination au plomb. Bien que la cannelle soit reconnue pour ses bienfaits sur la santé, notamment pour la réduction de la pression artérielle, elle pourrait présenter un danger non négligeable.

La cannelle, une épice à double tranchant

Entre fin 2023 et début 2024, le Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC) a recensé plus de 500 cas confirmés, probables ou suspects d’empoisonnement au plomb liés à la cannelle présente dans trois marques de compotes de pommes en sachet. Quelques mois plus tard, la Food and Drug Administration (FDA) a conseillé aux consommateurs d’éviter plusieurs marques de cannelle moulue en raison de niveaux élevés de plomb. Bien que la contamination de ces produits soit beaucoup moins importante que celle des compotes de pommes, elle pose néanmoins un risque pour la santé lorsqu’elle est consommée régulièrement.

Origine de la contamination

Le plomb peut se retrouver dans la cannelle de plusieurs manières. L’origine du problème se trouve dans l’écorce interne de certains arbres, d’où provient la cannelle. Les métaux lourds comme le plomb, naturellement présents dans la croûte terrestre, peuvent s’infiltrer dans l’écorce par le biais du sol ou des eaux souterraines contaminés. L’industrialisation et les déchets qu’elle génère peuvent accentuer la pollution des sols et augmenter les niveaux de plomb, qui peuvent ensuite se concentrer lors du traitement de la cannelle. En outre, la cannelle peut également être contaminée par le plomb lors de son conditionnement.

Prévention et choix des produits

Il est recommandé d’acheter des produits de cannelle de marque pour éviter le risque de contamination au plomb. Selon Laura Shumow, directrice exécutive de l’American Spice Trade Association, les grandes entreprises sont plus susceptibles d’investir dans le contrôle de la qualité pour éviter les scandales. Par ailleurs, il est également conseillé d’éviter d’acheter des épices en vrac, car il est difficile de déterminer si ces épices sont importées ou produites localement.

En conclusion, malgré les nombreuses études qui vantent les bienfaits de la cannelle pour la santé, il est essentiel de rester vigilant quant à sa provenance et à sa qualité, afin d’éviter tout risque de contamination au plomb.