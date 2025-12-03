Les amateurs de cannelle doivent-ils s’inquiéter pour leur foie ? Voici ce qu’il faut savoir

La cannelle, très appréciée pour sa saveur réconfortante, peut présenter des risques pour la santé du foie lorsqu’elle est consommée en excès. Certaines de ses substances actives peuvent en effet s’avérer toxiques à forte dose.

Tl;dr La cannelle Cassia contient beaucoup de coumarine, toxique pour le foie.

La cannelle de Ceylan est plus sûre et pauvre en coumarine.

Privilégiez la cannelle de Ceylan pour un usage quotidien.

Entre plaisir et précaution : la cannelle à la loupe

De nombreuses cuisines à travers le monde raffolent de la cannelle. Son parfum chaud, sa saveur réconfortante… l’épice évoque instantanément les douceurs hivernales, les boissons épicées et les plats parfumés. Or, derrière cette apparence inoffensive se cachent des différences cruciales selon la variété choisie, différences qu’il ne faut surtout pas négliger si l’on souhaite tirer parti de ses vertus sans mettre sa santé en péril.

Cassia vs. Ceylan : une question de coumarine

En réalité, deux grands types dominent nos étals : la cannelle Cassia, très répandue dans les supermarchés, et la cannelle de Ceylan, parfois appelée « vraie cannelle ». La distinction n’a rien d’anecdotique. La Cassia contient des niveaux élevés de coumarine, un composé naturel dont la surconsommation peut endommager sérieusement le foie. À titre d’exemple, une seule cuillère à café (environ 2 à 3 grammes) de Cassia suffit souvent à dépasser le seuil recommandé par l’Autorité européenne de sécurité des aliments : 0,1 mg par kilo et par jour, soit environ 6 mg pour un adulte moyen.

Côté Ceylan, c’est tout autre chose : sa teneur en coumarine reste négligeable (moins de 0,08 mg/g), ce qui fait d’elle l’option idéale pour un usage régulier.

Coumarine : bénéfices et risques sous surveillance

D’un côté, on ne peut nier les bienfaits reconnus de la cannelle sur le contrôle glycémique ou ses propriétés antioxydantes. De l’autre, plusieurs études rappellent que des doses excessives de coumarine – retrouvée surtout dans la Cassia – peuvent provoquer une hépatotoxicité, c’est-à-dire une altération du fonctionnement hépatique. Certains cas graves d’atteinte du foie ont été documentés chez des personnes ayant consommé des compléments alimentaires riches en cannelle Cassia ou des médicaments traditionnels asiatiques contenant cette épice. Il existe toutefois des situations particulières où le risque s’accroît :

Maladie hépatique préexistante ou prise régulière de médicaments métabolisés par le foie (paracétamol, statines…)

Consommation chronique de compléments alimentaires à base de cannelle

Enfants et femmes enceintes

Miser sur la modération et l’étiquetage clair

Pour continuer à profiter des bienfaits gustatifs et santé de la cannelle sans danger, il vaut mieux privilégier la cannelle de Ceylan, notamment si vous en faites un usage quotidien ou thérapeutique. Une lecture attentive des étiquettes reste indispensable, car beaucoup de suppléments contiennent encore majoritairement de la Cassia sans mention claire du type utilisé.

Si savourer cette épice demeure un plaisir partagé, il serait sage d’opter pour la prudence : choisir Ceylan plutôt que Cassia permet non seulement d’apprécier son goût subtil, mais aussi d’écarter tout risque inutile pour le foie.