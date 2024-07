Pourquoi des hématomes peuvent-ils apparaitre sans le moindre coup ? Explication

Face à l’apparition récurrente d’hématomes sans raison apparente, il est essentiel de consulter un professionnel de santé. Ces “bleus” peuvent en effet être le signe de troubles de santé plus profonds nécessitant une prise en charge médicale. Il est donc primordial de ne pas minimiser leur importance.

Il est également important de noter que la prise d’ anticoagulants peut causer des bleus. Ces médicaments sont prescrits pour fluidifier le sang et empêcher la formation de caillots, notamment chez les personnes présentant certains troubles cardiovasculaires.

Par ailleurs, une carence en vitamine C peut également être liée à la présence d’hématomes. Cette vitamine est en effet essentielle au bon fonctionnement des vaisseaux sanguins et participe à la formation du collagène. Un bilan sanguin peut être nécessaire pour confirmer cette hypothèse.

Les hématomes, ces accumulations de sang sous la peau communément appelées “bleus”, peuvent parfois être le symptôme d’un problème de santé sous-jacent. Quand ils ne sont pas le résultat d’un choc brutal ou répété, leur apparition peut être associée à plusieurs causes.

Si un hématome n'est pas causé par un impact violent ou récurrent, il peut être lié à diverses raisons, y compris certaines maladies et troubles qui peuvent entraîner des bleus sur le corps. Quelles pourraient être ces maladies et troubles ?

