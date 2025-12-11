Pourquoi il vaut mieux attendre avant de faire son lit le matin, selon un médecin

Un médecin met en garde contre l’habitude de faire son lit immédiatement après le réveil. Selon lui, ce geste quotidien pourrait avoir des conséquences inattendues sur l’hygiène et la santé, en lien avec l’humidité et les acariens.

Tl;dr Faire son lit trop tôt favorise les acariens.

Laisser aérer limite allergies et humidité.

Préférez attendre avant de refaire le lit.

Un rituel du matin remis en question

Pendant des années, refaire son lit dès le réveil symbolisait discipline et organisation. Un geste transmis de génération en génération, érigé en règle d’or dans bien des foyers. Pourtant, la science vient bousculer ce réflexe quotidien, révélant une réalité moins reluisante que prévue.

Quand la routine tourne au risque sanitaire

En y regardant de plus près, refaire son lit immédiatement enferme l’humidité et les résidus accumulés pendant la nuit sous la couette. Selon le Dr Tania Elliott, spécialiste formée au Mount Sinai Hospital, ce geste pourtant anodin emprisonne « l’humidité, les impuretés et autres particules issues de notre corps ». En conséquence, un environnement parfait se crée pour les acariens, ces organismes microscopiques friands de chaleur et d’humidité. Leur présence n’est pas anodine : jusqu’à 1,5 million d’individus peuvent loger dans un seul lit selon une étude menée à l’Université de Kingston. La recherche actuelle va plus loin : ces acariens déclenchent ou aggravent allergies et asthme, comme l’a confirmé une publication récente de l’Université de Pittsburgh dans « Nature Immunology ».

Laisser respirer pour mieux protéger sa santé

Alors, faut-il renoncer définitivement à faire son lit ? Non, mais quelques ajustements s’imposent. Les spécialistes conseillent d’attendre quelques heures avant de replacer draps et couvertures. Ce délai permet à la lumière naturelle et à l’air frais d’assécher les tissus – rendant le lieu bien moins hospitalier pour les micro-organismes. Voici ce que préconisent les experts au saut du lit :

Tirer les draps vers le bas pour laisser circuler l’air.

Ouvrir rideaux ou stores afin que la lumière pénètre.

Laisser la literie exposée deux heures avant de la remettre en ordre.

Nouvelles habitudes à adopter ?

Adopter cette approche revient à écouter les signaux envoyés par la recherche médicale moderne. Attendre avant de faire son lit n’est plus un signe de désorganisation, mais bien une manière discrète de préserver sa santé face aux allergènes invisibles qui peuplent nos chambres. Une habitude simple, finalement peu contraignante… mais qui pourrait changer beaucoup dans notre quotidien.