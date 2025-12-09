Pourquoi le nombre de diagnostics d’hyperactivité explose et ce qui explique vraiment cette hausse

Le nombre de personnes qui s’identifient ou se pensent atteintes de TDAH connaît une hausse marquée ces dernières années. Ce phénomène interroge sur les causes réelles derrière cette augmentation et sur la perception actuelle du trouble.

Tl;dr TDAH : hausse des diagnostics, pas une explosion des cas.

Mode de vie et réseaux sociaux amplifient la visibilité.

L’évaluation médicale reste indispensable pour un vrai diagnostic.

Explosion médiatique ou meilleure reconnaissance de le TDAH ?

Difficile aujourd’hui d’ignorer les discussions autour du TDAH. Dans les open spaces, sur Instagram ou TikTok, le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité semble désormais omniprésent. Beaucoup se demandent : « Suis-je concerné par ces difficultés de concentration et cette agitation mentale ? » Pour certains, ces échanges apportent enfin des explications à un quotidien éprouvant. Pour d’autres, c’est la confusion qui domine face à cette avalanche de témoignages et d’informations.

Diagnostics en hausse : un phénomène à nuancer

Au fil des deux dernières décennies, plusieurs études menées notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis révèlent une nette augmentation du nombre d’évaluations et prescriptions liées au TDAH. Ce constat touche particulièrement les adolescents et adultes — souvent diagnostiqués tardivement après avoir identifié a posteriori des difficultés remontant à l’enfance. Mais selon une méta-analyse relayée par PubMed en 2023, la prévalence mondiale du trouble s’établit chez les enfants et adolescents autour de 8 %, oscillant entre 6 % et 10 %. Les chercheurs insistent : il ne s’agit pas d’une explosion soudaine, mais d’une amélioration de la reconnaissance.

Le poids des réseaux sociaux et du mode de vie moderne

Difficile aussi d’ignorer le rôle démultiplicateur des plateformes telles qu’Instagram, TikTok ou YouTube. De courtes vidéos ou listes explicites font émerger chez beaucoup le sentiment de se reconnaître dans des « symptômes » autrefois passés sous silence, notamment chez les femmes ou élèves performants dont l’hyperactivité n’était pas visible. En parallèle, la pression quotidienne — notifications incessantes, multitâches permanent, surcharge numérique — brouille la frontière entre simple distraction et authentique trouble attentionnel. Résultat : burn-out numérique ou fatigue cognitive sont parfois interprétés comme un diagnostic définitif.

Voici quelques facteurs qui expliquent cette impression d’explosion :

Agrandissement des critères diagnostiques

Démocratisation de l’accès à l’information sur la santé mentale

Cultures valorisant davantage l’expression émotionnelle et les parcours atypiques

L’importance cruciale du diagnostic médical structuré

Face à ce climat où tout le monde s’interroge, une certitude demeure : seul un professionnel formé peut différencier un trouble avéré d’une période transitoire liée au stress, à une dépression ou même à un dérèglement thyroïdien. Si Internet offre visibilité et déculpabilisation, il peut aussi encourager l’autodiagnostic abusif. L’évaluation clinique reste le rempart essentiel contre les confusions — et les risques d’un traitement inadapté.

La vraie nouveauté réside moins dans une prolifération subite des cas que dans une société mieux informée, plus attentive à ces réalités invisibles jusqu’alors. Une occasion unique non pas pour s’inquiéter, mais pour mieux accompagner ceux qui en ont besoin.