Pourquoi les femmes ont-elles une envie irrésistible de chocolat pendant leurs règles ?

Vous voulez savoir pourquoi les femmes ont une envie irrésistible de chocolat pendant leurs règles ? Découvrez la réponse surprenante ici.

Tl;dr Une plateforme de livraison d’épicerie a proposé un combo de tampons et de glace à la vanille.

Les envies de périodes pourraient être liées à des facteurs culturels plutôt qu’hormonaux.

Il est recommandé de consulter un médecin si les envies sont fortes ou si les symptômes prémenstruels sont sévères.

Une stratégie marketing ingénieuse

Au début du mois (Oct 2024), une plateforme de livraison d’épicerie a fait sensation en proposant une offre combinée particulièrement pertinente : un paquet de tampons hygiéniques et un pot de glace à la vanille. Ce geste, décrit par les internautes comme une « stratégie marketing de génie », a été révélé par une femme qui a partagé une capture d’écran de l’offre sur l’application. Si cette généreuse réduction peut sembler être une délicate attention, il convient de noter que le cybermarché capitalise sur une habitude bien ancrée : celle des femmes à désirer une douceur sucrée pendant leurs règles.

La question des envies menstruelles

Mais qu’en est-il vraiment de ces envies pendant les règles ? Le chocolat en particulier semble tenir une place de choix. Qu’est-ce qui cause ces envies et est-il nécessaire d’y céder ? Alors que nous avons toujours cru que ces envies étaient liées aux hormones, de nouvelles études suggèrent qu’il y a plus que cela.

Facteurs culturels et envies

Bien que de nombreuses études suggèrent que les envies menstruelles peuvent être attribuées aux hormones, les chercheurs pensent maintenant que des facteurs culturels y contribuent également, plutôt que la biologie elle-même. Par exemple, davantage de femmes américaines ont tendance à désirer du chocolat, comparativement à d’autres pays. Selon une enquête réalisée en 2006 auprès de plus de 300 étudiantes de l’Université Cornell, 91% des étudiantes avaient des envies de chocolat. Cependant, dans d’autres parties du monde, l’envie de chocolat est moins présente.

Les envies pendant les règles

Juste avant le début des menstruations, l’apport calorique augmente et la résistance à l’insuline diminue, ce qui semble logique que ces changements hormonaux pourraient influencer les envies. On a longtemps cru que les variations des niveaux d’hormones œstrogène et progestérone provoquaient des envies d’aliments riches en glucides et sucrés avant les règles. Cependant, lorsque les scientifiques ont tenté de trouver un lien avec les envies, aucun lien n’a été trouvé.

Si vous ressentez des envies intenses, des crampes sévères, des sautes d’humeur, des ballonnements et de l’anxiété, il est recommandé de consulter un médecin.