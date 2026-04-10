Pourquoi vos pellicules persistent : les explications d’une dermatologue

De nombreux individus luttent contre des pellicules persistantes malgré leurs efforts. Selon une dermatologue de l'université NYU, quatre facteurs principaux expliqueraient pourquoi ce problème du cuir chevelu continue souvent à résister aux traitements habituels.

Tl;dr Routine et produits adaptés préviennent les pellicules hivernales.

Stress et lavage insuffisant aggravent l’irritation du cuir chevelu.

Consulter un expert si les symptômes persistent longtemps.

Le fléau des pellicules en hiver : état des lieux

Chaque hiver, de nombreux Français constatent le retour d’un phénomène peu envié : les pellicules. La chute des températures n’épargne guère le cuir chevelu, qui devient plus sec et plus fragile malgré les couches protectrices sur le corps. Mais au fond, cette situation embarrassante n’est-elle liée qu’aux conditions météorologiques ? Pas vraiment. Selon Dr Ariel Ostad, dermatologue new-yorkais interviewé par The Looker, nos habitudes quotidiennes jouent un rôle décisif dans l’apparition de ces flocons indésirables.

Des causes multiples, parfois insoupçonnées

Les spécialistes évoquent principalement la présence de Malassezia, une levure naturellement présente sur le cuir chevelu, qui prolifère lorsqu’on espace trop les lavages. « Laisser s’accumuler sébum et cellules mortes favorise la multiplication du champignon responsable des pellicules », insiste le médecin. Résultat : démangeaisons, plaques irritées, voire chute de cheveux dans certains cas avancés. Outre le lavage trop rare, l’utilisation de shampoings trop agressifs – riches en parfum ou en alcool – accentue la sécheresse et provoque une inflammation locale. Là encore, la tentation d’éradiquer microbes et champignons à coups de produits puissants se révèle souvent contre-productive.

Par ailleurs, il ne faut pas négliger l’impact du mode de vie : manque de sommeil, stress professionnel ou alimentaire déséquilibré figurent parmi les principaux déclencheurs. Plusieurs patients d’Ariel Ostad assurent ainsi voir leurs pellicules disparaître… durant leurs vacances loin des soucis quotidiens.

Adopter les bons gestes pour limiter les dégâts

Face à cette problématique récurrente, quelques réflexes simples peuvent faire toute la différence :

Laver ses cheveux tous les deux jours avec un shampoing doux ou antipelliculaire .

. Miser sur des soins hydratants (huile d’olive appliquée une à deux fois par semaine).

S’accorder régulièrement des moments pour évacuer le stress : méditation ou activité apaisante.

Autre point essentiel : résister à la tentation de gratter en cas de démangeaison. Comme pour toute partie sensible du corps, excès de friction ou chaleur abusive risquent d’aggraver rougeurs et irritations.

Savoir consulter si nécessaire

Si malgré une routine adaptée et ces ajustements, les signes persistants subsistent (démangeaisons intenses ou perte importante de cheveux), mieux vaut s’orienter vers un spécialiste comme un dermatologue. L’objectif reste avant tout de retrouver un cuir chevelu sain… et d’éviter que ce problème récurrent ne vienne gâcher l’hiver.

Note : Les conseils présentés ici sont à visée informative ; ils ne remplacent jamais l’avis médical personnalisé dispensé par un professionnel qualifié.