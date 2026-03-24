Douleurs thoraciques : un cardiologue aide à distinguer la crise cardiaque des autres causes

Toutes les douleurs thoraciques n’annoncent pas forcément un infarctus. Un cardiologue détaille comment distinguer les signes d’une crise cardiaque de ceux, parfois similaires, causés par d’autres affections moins graves.

Tl;dr Reconnaître les vrais signes d’alerte cardiaque.

Douleur liée à l’effort, soulagée au repos = suspicion cardiaque.

Piqure brève ou douleur localisée, rarement le cœur.

Quand la douleur thoracique doit vraiment inquiéter

Ce fameux pincement dans la poitrine, soudain ou persistant, jette toujours le doute : s’agit-il d’une alerte du cœur, ou simplement d’un mal anodin ? Cette question, tout le monde se l’est posée au moins une fois. Dans une publication récente sur X (anciennement Twitter), le cardiologue Dr Shailesh Singh, basé à Delhi, tente justement de clarifier ce flou anxiogène, insistant sur un point précis : il faut avant tout prêter attention au « modèle » de la douleur et non à son intensité.

Savoir interpréter les signaux du cœur

L’un des écueils fréquents consiste à paniquer face à une douleur vive qui disparaît aussitôt, alors que paradoxalement, la véritable alerte cardiaque adopte souvent un profil beaucoup plus discret. Selon Dr Singh, une gêne qui ne dure que deux secondes et s’évanouit n’a généralement rien de cardiaque. Le vrai signal à prendre au sérieux ? Une pression diffuse qui s’installe lors d’un effort — monter des escaliers, porter une charge lourde — et cède rapidement dès qu’on s’arrête. Cette manifestation typique indique que le muscle cardiaque peine sous contrainte physique.

Pour éclairer ses propos, il distingue ainsi plusieurs symptômes caractéristiques d’une souffrance cardiaque :

La sensation de pression, d’étau ou de lourdeur (jamais une pointe aiguë).

Une localisation centrale dans la poitrine pouvant irradier vers la mâchoire, le bras gauche ou le dos.

L’association possible avec un essoufflement ou des sueurs.

Méfiance envers les douleurs trompeuses

En revanche, certains signaux doivent rassurer : « Un élancement bref comme une piqûre ou une douleur amplifiée en appuyant sur la poitrine sont rarement dus au cœur ». Idem pour les douleurs accentuées lors d’une inspiration profonde ou précisément localisées sous un doigt. Bien souvent, ces symptômes relèvent plutôt du muscle ou de la paroi thoracique.

Ne pas tarder en cas de doute

En résumé, ce n’est ni la violence ni la brièveté qui importent, mais bien le contexte et la persistance. D’ailleurs, rappelle-t-il : « Même une pression modérée pendant l’effort est plus inquiétante qu’un pic fulgurant et isolé au repos ». Attendre face à des signes compatibles avec un trouble cardiaque peut parfois coûter cher.

Ce contenu a uniquement vocation informative et ne remplace aucun avis médical.