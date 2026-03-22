Une masse graisseuse sous la peau : le lipome est-il préoccupant ?

Une petite masse molle apparaît sous la peau, souvent indolore et mobile : il s’agit probablement d’un lipome, une tumeur graisseuse bénigne. Découvrez comment la reconnaître et dans quels cas consulter un professionnel de santé.

Tl;dr Les lipomes sont des tumeurs graisseuses bénignes et fréquentes.

Ils ne nécessitent pas de traitement sauf gêne ou doute.

Un diagnostic médical différencie lipome et pathologies graves.

Le constat est souvent le même : une petite masse, mobile sous la peau, vient troubler la quiétude. Si les lipomes, ces amas graisseux bénins, se logent volontiers sur le dos, les épaules, le cou ou encore les bras, ils peuvent apparaître partout ailleurs. Ils suscitent parfois l’inquiétude, mais sont généralement inoffensifs.

Des caractéristiques bien définies

La plupart du temps, ces excroissances partagent plusieurs traits : encapsulées, elles ne s’étendent pas aux tissus voisins ; leur consistance souple et leur forme ronde ou ovale permettent souvent de les faire rouler sous les doigts. La douleur n’est pas au rendez-vous sauf cas particuliers liés à leur localisation. Le diamètre dépasse rarement 5 cm.

Facteurs et diagnostic : un terrain parfois génétique

Si l’origine exacte des lipomes demeure floue pour les spécialistes, l’hérédité semble jouer un rôle non négligeable. Ils peuvent concerner tout un chacun – hommes ou femmes, jeunes ou moins jeunes – même si la tranche d’âge des 40-60 ans reste la plus touchée. Il arrive aussi qu’ils soient présents dès la naissance.

Face à une masse suspecte, le réflexe doit rester le même : consulter son médecin. Celui-ci procède généralement à une palpation attentive et interroge sur d’éventuelles douleurs. En cas de doute persistant — ou pour écarter une forme rare de cancer des tissus mous comme le liposarcome — une biopsie peut s’imposer.

Lipome versus kyste : attention à ne pas confondre

Il n’est pas rare que le grand public confonde lipome et kyste. Pourtant, le premier est constitué de tissu adipeux alors que le second se présente sous la forme d’une poche remplie de sébum ou de kératine liée à un canal cutané bouché. S’il arrive que les deux types restent bénins et indolores, un kyste peut toutefois s’enflammer, voire s’infecter, nécessitant parfois antibiotiques ou drainage.

Pour mémoire, certains signes doivent alerter :

Croissance rapide d’une masse en quelques semaines ;

d’une masse en quelques semaines ; Dureté inhabituelle ou perte de mobilité sous la peau ;

ou perte de mobilité sous la peau ; Sensation douloureuse soudaine.

Faut-il intervenir ?

Dans la majorité des cas, aucune intervention n’est requise pour un lipome sans gêne particulière. Toutefois, quand la question esthétique ou fonctionnelle prend le dessus, une ablation chirurgicale – sûre et brève – reste envisageable, permettant souvent un retour à domicile dans la journée.

Reste qu’en présence d’un doute ou d’un changement brutal des symptômes, il convient toujours de solliciter l’avis d’un professionnel afin d’écarter toute complication sérieuse.