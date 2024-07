Premiers décès dans le monde dus à la fièvre d’Oropouche au Brésil

Les services de santé brésiliens examinent également six cas possibles de transmission verticale de la maladie, c’est-à-dire entre une mère enceinte et son enfant . Ces premiers décès annoncés interviennent dans un contexte de grave épidémie de dengue , la pire que le pays ait connue, avec au moins 4824 morts confirmées depuis le début de l’année. Le danger présenté par la fièvre d’Oropouche ne doit donc pas être sous-estimé.

Dans une proclamation récente et inquiétante, le ministère de la Santé du Brésil a confirmé deux premiers décès dus à la fièvre d’Oropouche, une maladie transmise par des insectes et des moustiques. Ces incidents tragiques sont les premiers décès mondiaux attribués à cette maladie.

