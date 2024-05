Près de 90% des femmes menacées par deux risques cardio-vasculaires au minimum

Face à la crimson crise de maladies cardio-vasculaires chez les femmes, la Fédération française de cardiologie lance un appel à l’action nationale pour combler le retard en matière d’information et de sensibilisation sur l’impact de ces maladies chez les femmes. Une prise de conscience urgente est nécessaire pour inverser cette tendance préoccupante.

Nonobstant un risque accru, seulement une femme sur cinq est monitorée par un spécialiste. Chez les femmes ménopausées, seules 44% d’entre elles bénéficient d’un suivi adapté. D’autre part, la Fédération française de cardiologie française souligne que les femmes ont tendance à minimiser leurs symptômes et compromettent ainsi leur santé en repoussant leur prise en charge médicale.

De plus, 67% des femmes sont touchées par des facteurs psychosociaux, tels que le stress chronique , entraînant une prévalence de problèmes cardiaques plus élevée parmi elles. En effet, “Ces facteurs de risque sont davantage liés à la maladie coronaire chez elles que chez les hommes”, explique l’association Agir pour le Cœur des femmes.

Ces facteurs de risques englobent notamment le tabagisme, le diabète , l’hypertension, la sédentarité, l’alcoolisme, les antécédents familiaux, l’ obésité et un excès de triglycérides dans le sang . Il est important de souligner que “Avant la ménopause, les hormones féminines, comme les œstrogènes, protègent les femmes contre les maladies cardiovasculaires. Cette protection disparaît après la ménopause”, révèle la Fédération française de cardiologie.

Pour 46% de ces femmes, ces facteurs de risques comprennent des problèmes gynécologiques tels qu’une contraception non recommandée, l’absence de suivi médical et des grossesses tardives. De surcroît, elles présentent un risque cardiovasculaire supplémentaire .

Lors de la Journée internationale d'Action pour la santé des femmes, l'association Agir pour le cœur des femmes a partagé les données de son Observatoire national 2024, recueillies grâce au Bus du cœur des femmes. Ce bus médical itinérant a permis à plus de 8000 femmes de bénéficier d'un dépistage cardio-vasculaire et gynécologique sur trois ans. Que pensent les spécialistes de ces chiffres ?

