Protéger les aînés : Lutter contre la grippe et la pollution pour une meilleure santé

Protéger nos aînés : une lutte acharnée contre la grippe et la pollution de l'air pour améliorer leur santé globale

Tl;dr La pollution atmosphérique est la quatrième cause de maladie et de décès au niveau mondial.

Les particules PM2.5, indicateur courant de la pollution, peuvent réduire l’espérance de vie.

La vaccination contre la grippe et le maintien de bonnes pratiques d’hygiène sont essentiels pour protéger la santé respiratoire.

La pollution atmosphérique, une menace pour la santé mondiale

Au fur et à mesure que les industries mondiales progressent, nous sommes de plus en plus exposés à des niveaux élevés de polluants atmosphériques. Ces derniers contribuent significativement à l’augmentation des maladies respiratoires. De manière alarmante, la pollution atmosphérique se place en quatrième position des causes de maladies et de décès à l’échelle mondiale.

Les particules PM2.5, une source de préoccupation majeure

Par exemple, en 2022, six régions en Inde figuraient parmi les 10 villes les plus polluées, basées sur la concentration moyenne de PM2.5. Les particules PM2.5, de moins de 2,5 microns de diamètre, peuvent pénétrer profondément dans les voies respiratoires et présenter de sérieux risques pour la santé. Les conclusions d’un rapport de l’AQLI sont particulièrement inquiétantes. Selon ce rapport, la pollution par les PM2.5 peut réduire l’espérance de vie d’une personne en Inde de 5,3 ans par rapport à si la qualité de l’air respectait les directives de l’Organisation mondiale de la Santé.

La lutte contre la pollution atmosphérique est essentielle

Lutter contre la pollution de l’air est crucial pour améliorer la santé environnementale et assurer une meilleure qualité de vie. Il est également essentiel de comprendre quelles mesures nous pouvons prendre pour mieux protéger notre santé.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

La vaccination contre la grippe et l’hygiène, des mesures de protection

Respirer des polluants atmosphériques peut irriter les voies respiratoires et provoquer des symptômes tels que l’essoufflement, la toux, la respiration sifflante et des douleurs thoraciques. Le Dr Puneet Saxena explique: « La mauvaise qualité de l’air affecte considérablement la santé en affaiblissant l’immunité respiratoire. Dans de telles conditions, maintenir de bonnes pratiques d’hygiène et se faire vacciner chaque année contre la grippe sont des mesures préventives cruciales. »

La vaccination contre la grippe contribue à renforcer l’immunité et peut réduire la gravité des symptômes en cas d’infection. De plus, des gestes simples tels que le lavage des mains ou le port d’un masque lors de la toux peuvent contribuer à prévenir la propagation des infections.

En conclusion, il est essentiel de prendre soin de sa santé et de celle de ses proches. Il est également important de consulter un médecin en cas de symptômes tels que la fièvre, le rhume ou la toux, afin de bénéficier d’une prise en charge médicale précoce.