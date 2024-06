Quand faut-il faire du sport pour un maximum d’efficacité ?

Selon une nouvelle étude, identifier le moment idéal pour faire du sport s'avère crucial pour optimiser ses bienfaits et réguler la glycémie chez les personnes en surpoids ou obèses. Cette question peut paraître simple, mais elle est en réalité essentielle pour la santé. Alors, quelle est cette heure optimale pour faire de l'exercice?

Tl;dr Pratiquer du sport en soirée pourrait réduire les risques de maladies cardiovasculaires.

Les heures d’exercices à privilégier dépendent des bénéfices individuels recherchés.

Le moment optimal de l’exercice pourrait être important pour réguler la glycémie.

Les résultats sont plus significatifs chez les personnes souffrant de troubles du glucose.

Le pouvoir de l’activité physique en soirée

Selon des recherches récentes, la pratique nocturne du sport, plus précisément en fin de journée, offre des avantages considérables en matière de santé.

Il semble qu’un exercice réalisé entre 18h et minuit peut contribuer à une réduction significative des risques de décès prématuré et de maladies cardiovasculaires.

L’heure de l’exercice selon les bénéfices recherchés

Cependant, le moment optimal pour pratiquer une activité physique varie fortement en fonction des bénéfices individuels recherchés.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Tout en gardant à l’esprit que le simple fait de faire de l’exercice offre déjà des avantages conséquents, certaines personnes peuvent trouver plus bénéfique de transpirer tôt le matin pour mieux gérer leur poids à long terme.

Le rôle clé de l’activité physique dans la régulation glycémique

Une équipe de chercheurs a exploré l’effet potentiel de l’exercice sur la régulation de la glycémie, particulièrement chez les adultes sédentaires en surpoids ou obèses.

Leurs recherches, basées sur l’analyse de données de 186 adultes en moyenne âgés de 46 ans et en surpoids, ont révélé qu’accumuler plus de la moitié de l’activité physique modérée à vigoureuse en soirée est associé à une baisse des taux de glycémie diurne, nocturne et globale.

Prioriser l’exercice en soirée pour réguler la glycémie

Selon cette étude, il apparait qu’il serait plus avantageux pour la régulation de la glycémie de donner la priorité à l’activité physique de l’après-midi au soir.

“Alors que l’on s’oriente vers des prescriptions d’exercices individualisées pour différentes maladies chroniques, cette étude apporte des informations supplémentaires qui vont au-delà du simple fait de dire aux patients de ‘bouger plus’, mais plutôt de bouger le plus souvent possible et de donner la priorité à l’activité physique de l’après-midi au soir lorsque cela est possible pour la régulation de la glycémie“, a déclaré la Dr Renee J. Rogers, spécialiste de l’activité physique et de la gestion du poids à l’University of Kansas Medical Center.

Ces résultats sont d’autant plus remarquables chez les personnes souffrant de troubles de la régulation du glucose.L’obésité et le surpoids sont des problèmes de santé publique majeurs, touchant 2,5 milliards d’adultes dans le monde en 2022, dont 890 millions se trouvent en situation d’obésité. Les enfants et adolescents sont également touchés, avec plus de 390 millions d’individus en surpoids, dont 160 millions obèses.