Quand les régimes à la mode fragilisent la génération Z : l’alerte sur la santé osseuse

De plus en plus de jeunes de la génération Z adoptent des régimes à la mode souvent pauvres en protéines, une tendance qui inquiète les spécialistes. Cette évolution alimentaire pourrait fragiliser leur santé osseuse dès le plus jeune âge.

Tl;dr Les régimes à la mode exposent la Génération Z urbaine à des risques orthopédiques.

Déficits en protéines, calcium et vitamine D fragilisent la santé osseuse.

L’équilibre alimentaire est essentiel pour prévenir ces troubles précoces.

Une jeunesse urbaine indienne face à une crise silencieuse

Alors que la Semaine mondiale de la nutrition attire l’attention sur les habitudes alimentaires, un constat préoccupant émerge : les jeunes citadins de la génération Z en Inde sont de plus en plus victimes de troubles musculosquelettiques. Loin d’être un simple effet de mode, cette tendance résulte de choix nutritionnels discutables, malgré une apparente obsession pour le bien-être et la performance physique.

Les régimes tendances, nouveaux ennemis des os

On pourrait croire que cette génération ultra-connectée maîtrise mieux que quiconque les codes d’une vie saine. Pourtant, derrière les stories Instagram et les applications de suivi alimentaire se cache une réalité plus nuancée. Les régimes populaires – du « juice cleanse » à la suppression radicale des glucides – promettent des résultats rapides mais privent l’organisme d’éléments essentiels. Selon le Dr Manan Vora, chirurgien orthopédique reconnu et éducateur santé, le lien est limpide : « Vous pouvez perdre du poids vite, mais vous perdez aussi du muscle ; c’est votre capital osseux qui trinque. »

Déséquilibres nutritionnels et conséquences précoces

Ce déséquilibre n’est pas anodin : plus de 70 % des urbains indiens ne consommeraient même pas l’apport recommandé en protéines. La liste des carences ne s’arrête pas là. Un mode de vie sédentaire, combiné à une alimentation pauvre en calcium, vitamine D, voire magnésium, accélère la perte osseuse et expose à des pathologies autrefois réservées aux seniors. Douleurs lombaires chroniques ou fragilité articulaire touchent désormais ceux qui n’ont pas encore fêté leurs trente ans.

En cause, plusieurs facteurs :

Mauvaises habitudes alimentaires rythment les journées entre déplacements et repas sur le pouce ;

L’accès facile aux aliments transformés riches en sucres raffinés et faibles en nutriments essentiels ;

L’exposition limitée au soleil aggrave les déficiences en vitamine D.

Bâtir sa solidité dès aujourd’hui

L’Organisation mondiale de la Santé tire la sonnette d’alarme : l’ostéoporose gagne du terrain chez les jeunes adultes. Pour inverser la tendance, il convient non seulement d’intégrer davantage d’aliments riches en protéines — œufs, produits laitiers, légumineuses, viandes maigres ou soja — mais aussi de veiller à un apport suffisant en micronutriments vitaux. Comme aime à le rappeler Dr Vora : « La vingtaine doit servir à construire ses réserves physiques, pas à les entamer. »

Reste alors à Gen Z de faire évoluer ses priorités : l’apparence cède le pas au renforcement durable du corps. Car au final, « un corps bien nourri sera toujours un corps solide — c’est cela, le véritable indicateur de bonne santé. »