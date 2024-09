Quand manger du sucre pour minimiser l’impact sur la glycémie et le poids ?

On dit souvent que le sucre est préjudiciable à la santé, mais en réalité, consommer les bons types de sucre au bon moment peut être bénéfique. Et si on réapprenait à consommer du sucre intelligemment ?

Tl;dr La consommation de sucre n’est pas toujours néfaste, il faut savoir le consommer au bon moment.

Les sucres naturels comme le miel, le sucre brun, le sirop d’érable et le sirop d’agave sont plus sains.

La consommation de sucre doit être évitée le matin et avant le coucher.

L’apport excessif en sucre peut avoir des conséquences néfastes pour la santé, même s’il est consommé au bon moment.

Le sucre : un mal nécessaire ?

Il est souvent répété que le sucre est notre ennemi. Pourtant, il semble que sa consommation, bien que modérée, puisse être bénéfique si elle est bien programmée. Comme le souligne le Dr Alain Delabos, médecin nutritionniste, « le sucre, consommé à certains moments, n’a aucun intérêt nutritionnel« .

Les bons et les mauvais moments pour consommer du sucre

Il est primordial de comprendre que tous les moments de la journée ne se prêtent pas à la consommation de sucre. Le cortisol, que le Dr Delabos définit comme le « maître à penser de la nutrition« , joue un rôle crucial dans la gestion du sucre dans notre corps. Ainsi, il est préférable d’éviter le sucre lors de la montée du cortisol, généralement le matin entre 6 heures et 8 heures. Cela explique pourquoi les petits-déjeuners sucrés sont à éviter. « Consommer du sucre au lever, surtout les produits sucrés transformés, s’avère délétère pour la santé« , insiste le spécialiste.

Choisir le bon sucre

Il est également essentiel de choisir le bon type de sucre. Le sucre des fruits, bien que non optimal, contient des nutriments bénéfiques pour notre santé. Selon le Dr Delabos, le meilleur sucre est le glucose, comme celui que l’on trouve dans le miel. En effet, le miel naturel, le sucre brun, le sirop d’érable et le sirop d’agave sont des sources de sucre plus saines car elles sont moins caloriques et contiennent des nutriments comme le magnésium, les minéraux et le fer.

Le sucre et le sommeil

Enfin, il est important de noter que la consommation de sucre avant le coucher peut perturber la synthèse de mélatonine et de sérotonine, deux hormones essentielles à un sommeil de qualité. De plus, elle peut conduire à un stockage de graisses au niveau des hanches et des cuisses.