Quatre facteurs expliquent 99 % des infarctus et AVC, révèle une vaste étude

Une vaste étude révèle que près de tous les infarctus et accidents vasculaires cérébraux sont associés à seulement quatre facteurs de risque principaux, mettant en évidence l'importance cruciale de leur prévention pour réduire l’incidence des maladies cardiovasculaires dans le monde.

Tl;dr 99 % des crises cardiaques ont quatre facteurs majeurs.

L’hypertension précède la plupart des événements cardiovasculaires.

Mieux contrôler ces risques réduirait les maladies du cœur.

Les signaux d’alerte avant l’attaque

Depuis des années, la question intrigue : les crises cardiaques et accidents vasculaires cérébraux frappent-ils réellement sans crier gare ? Un vaste travail mené sur plus de 9 millions d’adultes en Corée du Sud et aux États-Unis vient remettre les idées en place. D’après ces données, quasiment tous les cas de maladies cardiovasculaires s’expliquent par la présence, parfois silencieuse, de quatre risques bien connus.

Quatre ennemis à surveiller

Difficile d’y échapper : l’hypertension artérielle, un taux élevé de cholestérol, une glycémie excessive ou encore la consommation de tabac — passée ou actuelle — figurent en tête des responsables. Ensemble, ces facteurs ont précédé pas moins de 99 % des infarctus, AVC ou insuffisances cardiaques observés durant cette étude majeure publiée en 2025. Pour les femmes de moins de 60 ans, pourtant a priori moins exposées, plus de 95 % des incidents sont imputables à l’un de ces éléments.

Voici ce qui ressort clairement de l’analyse :

L’hypertension précède plus de 93 % des cas graves.

précède plus de 93 % des cas graves. Le contrôle du tabac et du sucre reste essentiel.

L’excès de cholestérol ne doit jamais être négligé.

Des chiffres qui interpellent la communauté médicale

Face à ces résultats presque sans appel, le cardiologue Philip Greenland, principal auteur et professeur à la Northwestern University, s’est montré catégorique : « L’exposition à un ou plusieurs facteurs de risque non optimaux avant un événement cardiovasculaire frôle les 100 % ». Pour lui comme pour ses co-auteurs, il faut revoir certaines affirmations récentes selon lesquelles les événements « insidieux » sans antécédent deviendraient plus fréquents. En réalité, il est probable que d’anciennes études aient sous-estimé certains diagnostics ou ignoré des niveaux subcliniques.

Mieux prévenir que subir

Dans un éditorial associé signé par la cardiologue Neha Pagidipati (Duke University, non impliquée dans l’étude), le ton se veut ferme : « Nous pouvons — et devons — faire mieux. » La piste est claire : agir sur ces facteurs modifiables demeure la meilleure arme contre l’avancée silencieuse, mais évitable des maladies du cœur. Bien loin du fatalisme donc ; c’est à chacun et au système de santé d’intensifier les efforts pour juguler ce fléau évitable.