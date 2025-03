Quel est le meilleur moment pour s’exposer au soleil en été pour la vitamine D ?

Quel est le moment idéal pour s'exposer au soleil pendant l'été afin d'optimiser l'absorption de la vitamine D ?

Tl;dr Le soleil est la source ultime de vitamine D, mais une exposition au mauvais moment peut être nuisible.

La meilleure heure pour s’exposer au soleil en été en Inde est entre 8h et 10h.

L’utilisation de crème solaire peut bloquer les rayons UVB, essentiels à la production de vitamine D.

La vitamine D et l’exposition au soleil : une relation délicate

Nous savons tous que le soleil est la source ultime de vitamine D. Cependant, se risquer à l’extérieur sous une chaleur estivale accablante peut causer plus de mal que de bien. Alors, comment profiter du soleil sans se brûler la peau et en maximisant l’absorption de la vitamine D ?

Pourquoi est-ce important ?

La vitamine D est essentielle pour notre organisme. Elle renforce les os en améliorant l’absorption du calcium, renforce l’immunité, améliore l’humeur et réduit le risque de dépression. Elle favorise également le fonctionnement des muscles et la santé en général. Beaucoup d’entre nous sont inconsciemment déficients en vitamine D. Il y a plusieurs raisons à cela, mais l’une d’entre elles est une exposition au soleil inadéquate.

Le moment idéal pour faire le plein de vitamine D

Pour la majorité de la population indienne, le meilleur moment pour s’exposer au soleil en été est entre 8h et 10h du matin. Pourquoi ? Les rayons UVB, responsables de la production de vitamine D, sont présents en bonnes quantités. De plus, le soleil n’est pas encore trop fort, ce qui réduit le risque de coups de soleil et d’insolation.

La crème solaire est essentielle pour protéger la peau, mais elle bloque les rayons UVB. Il est donc conseillé de rester au soleil sans crème solaire pendant 10 à 15 minutes avant de l’appliquer. Cela permet de ne pas bloquer la production de vitamine D tout en protégeant la peau. « Assurez-vous que vos bras, vos jambes et votre visage soient découverts. Plus votre peau est exposée directement au soleil, mieux votre corps peut absorber les rayons UVB. »

Associez votre exposition au soleil à une activité physique. Une marche matinale, une séance de yoga ou des étirements sous le soleil augmentent la production de vitamine D et vous maintiennent en forme.