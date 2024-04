Quels sont les cancers en hausse parmi les plus jeunes ?

Le nombre de jeunes atteints de cancer est en hausse, notamment concernant les cancers du nasopharynx et de la prostate. Quelles pourraient être les causes de cette augmentation inquiétante ?

Tl;dr En 2024, près de 15.000 jeunes seront diagnostiqués avec le cancer.

Les cancers du nasopharynx et de la prostate augmentent chez les jeunes.

Les taux d’obésité et les changements alimentaires pourraient expliquer cette augmentation.

Des recommandations pour réduire les risques de cancer sont émises.

Un avenir effrayant : des milliers de jeunes face au cancer

Selon une étude récente, l’horizon de 2024 s’annonce inquiétant pour la jeunesse, avec près de 15.000 enfants et adolescents qui seront touchés par le cancer. Les pronostics sont sombres : environ 1.590 de ces jeunes malades ne survivront pas à leur maladie.

La menace silencieuse des cancers du nasopharynx et de la prostate

Parmi les types de cancer en forte progression chez les jeunes, les chercheurs identifient notamment ceux du “nasopharynx et de la prostate”. Le premier se manifeste à travers des symptômes tels que des nodules dans le cou, des pertes de l’audition ou des douleurs dans les oreilles. Le second, le cancer de la prostate, associe une multiplication des cellules de cette glande génitale masculine causant ainsi une tumeur maligne.

Pour autant, le cancer de la prostate est rare avant 50 ans selon le “Panorama des cancers en France – édition 2023”. Mais les nouvelles données indiquent une tendance alarmante, car ce type de cancer touche de plus en plus de personnes jeunes.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Facteurs influençant cette augmentation

Il est crucial de comprendre les raisons qui expliquent une telle ascension du cancer chez les moins de 50 ans. Le Dr Leana Wen, experte en bien-être à CNN pointe du doigt des facteurs tels que l’augmentation des taux d’obésité, un changement des habitudes alimentaires vers une consommation accrue d’aliments ultra-transformés et de la sédentarité. De plus, elle souligne la possible influence d’éléments environnementaux, tels que les substances cancérigènes rejetées dans l’air, l’eau et les réserves alimentaires.

Prévention et recommandations pour une vie plus saine

Dans ce contexte, il est vital de suivre les recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé, qui préconise l’arrêt du tabac, une consommation modérée d’alcool, un régime alimentaire équilibré et la réduction de la sédentarité.

Il est en effet essentiel de faire au moins 150 à 300 minutes de sport d’intensité modérée ou 75 à 150 minutes d’intensité soutenue par semaine pour préserver sa santé.