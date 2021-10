Qu’est-ce que l’hypnose médicale ?

L’hypnose est un outil qui est utilisé depuis des années et des années maintenant, on l’utilise également dans différents domaines ! Comme exemple la médecine.

D’ailleurs aujourd’hui dans cet article, nous allons aborder avec vous l’hypnose dans la médecine, on vous conseille alors de nous suivre jusqu’à la fin de cet article pour tout savoir.

L’hypnose médicale, qu’est-ce que c’est ?

L’hypnose médicale, est une sorte de pratique qui a pour but d’utiliser un particulier d’état de conscience qui se nomme « l’état hypnotique ». Puis au fur et à mesure des années, plusieurs et différentes méthodes furent utilisés et aujourd’hui, on peut trouver différentes applications dans ce domaine précis. Elle peut vous aider à soigner ou à soulager certains de vos maux physiques ou psychiques ! L’hypnose médicale a quelques vertus de santé qui désormais sont prouvées ainsi que reconnues pour différentes applications dans le domaine de la médecine.

Quelles sont les indications de l’hypnose médicale ?

On peut trouver de nombreuses et différentes indications pour l’hypnose médicale comme exemple :

en psychiatrie ou en psychologie, pour tout ce qui est trouble de sommeil et dépressif, anxiété, obsessions, etc ;

tout ce qui est trouble de votre comportement alimentaire comme l’anorexie, l’obésité, la boulimie, etc ;

pour toutes vos migraines qui sont insupportables ;

pour toutes vos addictions ;

pour tout type de trouble sexuelle ;

on l’utilise aussi en gastro, pour exemple les colites, les ulcères, etc ;

ou encore en cardiologie, pour les troubles du rythme cardiaque, l’hypertension artérielle, etc.

Il faut savoir que l’hypnose trouve notamment sa place au sein des méthodes complémentaires et des thérapies conventionnelles ! Que ça soit dans l’accompagnement de tous les patients qui sont atteints de pathologie qui peuvent ou qui malheureusement sont graves, comme exemple :

le SIDA ;

n’importe quel type de cancer ;

les maladies de genre chroniques, etc.

Ou encore pour la prise en charge. Cependant, l’hypnose peut être utilisée que pour prévention, particulièrement que grâce à l’autohypnose ! Elle va faire en sorte que la personne devient actrice de sa propre vie et de sa propre santé !