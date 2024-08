Rage : quels sont les symptômes, traitements et comment la prévenir ?

Pour conclure, il est essentiel d’éviter le contact avec les animaux sauvages et domestiques non vaccinés, surtout dans les pays où la rage n’est pas sous contrôle.

La rage est quasiment absente en France où la prophylaxie post-exposition au virus de la rage a été administrée à 2391 personnes en 2022. Au grand regret, 59 000 personnes meurent encore chaque année de la rage dans le monde, la maladie persistant particulièrement en Asie et en Afrique.

La prévention passe par une prophylaxie post-exposition mise en œuvre précocement après l’exposition à un animal suspect d’être enragé. Le traitement comprend le nettoyage de la plaie, une antisepsie soigneuse, une vaccination et, pour les expositions les plus sévères, l’administration d’un sérum antirabique. Ce traitement prophylactique est crucial pour prévenir l’infection avant l’apparition des premiers symptômes.

Le virus de la rage est neurotrope, ce qui signifie qu’il infecte le système nerveux et perturbe son fonctionnement. Les symptômes courants incluent une dysphagie (difficulté à avaler), l’anxiété, l’agitation et l’hydrophobie dans certains cas.

Encore à ce jour, des dizaines de milliers de personnes succombent chaque année à la rage, principalement en Afrique et en Asie où les chiens sont les premiers transmetteurs de la maladie. Comment pourrait-on y remédier efficacement?

