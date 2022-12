Rappel produit : une gigoteuse susceptible de provoquer des arrêts respiratoires

Si les gigoteuses sont indispensables à un sommeil tout en sécurité de bébé, l'une d'entre elles fait l'objet d'un rappel car elle peut s'avérer très dangereuse.

Avant l’âge de deux ans, il est très vivement recommandé de bannir oreillers et autres draps, couvertures dans le lit d’un petit, qu’il fasse une sieste ou sa nuit.

Pour éviter tout risque d’étouffement tout assurant le confort des plus petits, les gigoteuses sont parfaites. Mais l’une d’entre elles, commercialisée en France, fait l’objet d’un rappel produit par les autorités sanitaires.

Gigoteuse 6 – 36 mois, marque Tex Baby

Il s’agit d’un produit destiné aux 6-36 mois de la marque Tex Baby et vendue pas les magasins Carrefour. Elle a commencé à être commercialisée en septembre 2021, et jusqu’au 30 novembre dernier.

C’est un souci de fabrication qui a conduit à ce rappel produit, indique le site gouvernemental : “A l’usage, les boutons-pression peuvent percer le tissu et devenir des petits éléments détachables susceptibles d’être ingérés par des enfants de moins de 3 ans”. Un risque d’arrêt respiratoire est encouru.

Que faire ?

Si vous avez un doute, voici quelques détails supplémentaires et indispensables :

GTIN (code article international) : 3616474010758

La gigoteuse est blanche et ornée d’animaux polaires, d’icebergs verts et de petites étoiles (voir tweet en fin d’article)

Si vous en êtes propriétaire, ne plus l’utiliser et la rapporter au point de vente pour être remboursé. Et encore, si vous souhaitez plus d’informations en cas de doute, contactez le 0 805 50 00 85 (prix d’un appel non surtaxé) du lundi au samedi de 9h à 19h.

#RappelProduit

GIGOTEUSE 6-36 mois – TEX BABY Risques : Arrêt respiratoire Motif : A l’usage, les boutons-pression peuvent percer le tissu et devenir des petits éléments détachables susceptibles d'être ingérés …https://t.co/gWwUwEqMdf pic.twitter.com/BrMAuIwjxg — RappelConso (@RappelConso) December 2, 2022