Renforcement du plancher pelvien : 5 exercices de Kegel incontournables pour toutes les femmes

Chaque femme doit connaître ces 5 exercices de Kegel pour renforcer efficacement son plancher pelvien

Tl;dr Le plancher pelvien, complexe, est crucial pour la santé féminine.

Des exercices spécifiques, les kegels, préviennent la dysfonction du plancher pelvien.

Les exercices de Kegel varient, mais tous renforcent les muscles pelviens.

La clé de la santé féminine : le plancher pelvien

D’une importance capitale pour la santé globale et le bien-être féminin, le plancher pelvien est un système complexe de muscles, de ligaments et de tissus. Il joue un rôle majeur en soutenant des organes clés et en améliorant la fonction sexuelle. Pourtant, sa fragilité due aux différentes étapes de la vie d’une femme, telles que la grossesse, l’accouchement et le vieillissement, peut entraîner des conditions telles que le prolapsus des organes pelviens et l’incontinence.

Les Kegels : une solution pour renforcer le plancher pelvien

Ainsi, pour prévenir la dysfonction du plancher pelvien et préserver sa force et son contrôle, des exercices spécifiques, appelés exercices de Kegel, sont nécessaires. Voici quelques-uns des exercices de Kegel que chaque femme doit pratiquer pour maintenir ou renforcer ses muscles pelviens :

Exercice 1 : La contraction et la libération

Cet exercice implique de contracter et de relâcher les muscles que vous utilisez pour arrêter le gaz ou interrompre votre miction. Vous devriez ressentir une légère sensation de traction dans votre vagin et votre rectum. Au début, vous pouvez trouver plus facile de les réaliser en position allongée.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Exercice 2 : La pose du pont

Il s’agit d’élever votre section médiane tout en gardant votre cœur serré, de tenir, puis de relâcher vos muscles du plancher pelvien. C’est similaire à faire une pose de pont répétée. Commencez par effectuer un petit nombre d’exercices de Kegel à la fois, puis augmentez progressivement la durée et la quantité d’exercices de Kegel réalisés lors de chaque « session » (ou série).

Exercice 3 : Localiser les muscles

Pour ceux qui ont du mal à localiser leurs muscles pelviens, une autre option est de glisser votre doigt dans votre vagin et de le serrer comme si vous essayiez de retenir votre miction. Lorsque vous serrez les muscles du plancher pelvien, vous ressentez une sensation de tension autour de votre doigt. Une fois que vous avez identifié les muscles appropriés, vous pouvez effectuer des exercices de Kegel debout, assis ou allongé.

Exercice 4 : Glissades de talon

Ces glissades travaillent les muscles abdominaux profonds et favorisent les contractions du plancher pelvien.

Exercice 5 : Bascules pelviennes

Les bascules pelviennes contribuent à la stabilité du plancher pelvien en renforçant vos muscles abdominaux et du bas du dos. A mesure que vos muscles se renforcent, augmentez progressivement le nombre de répétitions à dix à quinze.