Rester jeune à 60 ans : comment y parvenir?

Pour maintenir un bien-être psychologique et physique durable après cette étape, certaines mesures doivent être mises en œuvre. Quelles actions concrètes pourriez-vous entreprendre pour y parvenir?

Tl;dr La soixantaine requiert une réinvention du quotidien et une prise en charge du bien-être psychologique.

Le sentiment de jeunesse dépend de l’état d’esprit et de l’entretien d’une vie sociale active.

Une alimentation saine et la réduction de la consommation d’alcool et de tabac contribuent au bien-être physique.

Un programme quotidien d’activité physique et la lutte contre la sédentarité sont essentiels après 60 ans.

La soixantaine, une nouvelle aventure de vie

Atteindre la soixantaine est souvent synonyme de départ à la retraite, une période qui oblige à réinventer son quotidien. Cette transition peut être difficile, mais il est important de se rappeler que la jeunesse est avant tout une question d’état d’esprit et non une question d’âge.

Jeunesse d’esprit : la clé du bien-être

Dr Pascal Douek, médecin et micronutritionniste, souligne l’importance d’un état d’esprit positif. « En choisissant consciemment de voir le verre à moitié-plein plutôt qu’à moitié-vide, il est possible de décider de rester jeune ». Pour y parvenir, il recommande de restez curieux, ouvert et de maintenir une vie sociale active. La méditation et la pratique d’un instrument de musique sont également des éléments clés pour préserver une image positive de soi.

Un corps sain pour un esprit sain

Dans cette quête de bien-être, le rôle de l’alimentation est crucial. Le Dr Douek suggère le régime méditerranéen, riche en oméga 3 et pauvre en aliments transformés. Il permet de prendre soin de son microbiote, qui influence l’aspect de la peau et la santé psychologique. Par ailleurs, l’arrêt du tabac et de l’alcool peut « contribue au sentiment de rester jeune », en ralentissant le vieillissement cellulaire.

Préserver sa jeunesse physique

En vieillissant, le changement physique, notamment du visage, peut être difficile à accepter. Le Dr Douek conseille alors la pratique de la gymnastique faciale, qui permet de préserver la souplesse et l’élasticité de la peau. De plus, un programme quotidien d’activité physique et la lutte contre la sédentarité sont indispensables pour ne pas se sentir vieilles après 60 ans.