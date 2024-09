Révélation sur le comportement typique des femmes hyperactives

Face à l’hyperactivité chez les femmes, une prise de conscience est nécessaire. Cette pathologie, souvent méconnue et incomprise, nécessite une attention particulière pour permettre à chaque femme de s’épanouir pleinement, sans être entravée par des symptômes invisibles mais bien réels et handicapants.

Si ces comportements vous semblent familiers, il est recommandé de consulter votre médecin traitant. Ce dernier pourra ensuite vous orienter vers un spécialiste des troubles du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) . Le plus important est de ne pas rester seul face à cette situation et de chercher à retrouver la sérénité.

Mais rassurez-vous, il existe des indicateurs qui peuvent laisser suspecter une hyperactivité chez la femme. Parmi eux, on retrouve :

Comme le souligne le Dr Elena Touroni , psychologue consultante, « les symptômes d’une hyperactivité passent souvent inaperçus chez les filles ou les femmes« . En effet, une fille distraite ou volubile est souvent perçue comme ayant une personnalité singulière, tandis que les mêmes comportements chez un garçon suscitent une investigation plus approfondie. De plus, les femmes ont tendance à développer des stratégies d’évitement pour se conformer aux normes sociales.

De nombreux signes d’hyperactivité chez les femmes demeurent non identifiés, entraînant une souffrance quotidienne souvent incomprise, notamment dans le milieu professionnel. Les études montrent que les femmes sont deux fois moins diagnostiquées que les hommes, en raison de difficultés de détection inhérentes à des biais sociaux et à la capacité des femmes à dissimuler leurs symptômes.

Un grand nombre de femmes, sans en avoir conscience, sont hyperactives et subissent les conséquences au quotidien, particulièrement dans leur vie professionnelle. Et vous, ressentez-vous parfois cette hyperactivité au travail ?

