Révolution pharmaceutique en France : Les imprimantes 3D et leurs médicaments sur-mesure

En France, de nombreux hôpitaux s'équipent progressivement d’imprimantes 3D, un outil précieux pour la production de médicaments sur mesure, rendant ainsi les traitements plus faciles à administrer, surtout chez les enfants. Quels autres avantages pourrait-on en tirer ?

Tl;dr Les hôpitaux français s’équipent d’imprimantes 3D pour produire des médicaments personnalisés.

Ces médicaments facilitent la prise des traitements, surtout pour les enfants.

L’Institut Gustave-Roussy a déjà deux de ces machines.

Le coût élevé des imprimantes peut cependant constituer un frein.

Une révolution médicale : l’impression 3D de médicaments

La technologie de l’impression 3D fait son entrée dans les hôpitaux français, transformant la production de médicaments. Cette innovation permet de créer des médicaments sur-mesure, adaptés aux besoins spécifiques de chaque patient.

Des médicaments plus attractifs pour les enfants

La personnalisation des traitements ne se limite pas à leur composition. Les imprimantes 3D rendent également les médicaments plus attrayants, en particulier pour les enfants. Ainsi, certains médicaments peuvent prendre la forme de « gummies » ou de « nounours Haribo », avec des arômes plus appétissants. Maxime Annereau, un pharmacien, a affirmé à l’AFP que ces médicaments ont une texture qui se mâche et un goût de principe actif masqué par un arôme de menthe.

L’Institut Gustave-Roussy, pionnier en la matière

L’Institut Gustave-Roussy, un des leaders dans la lutte contre le cancer, a déjà investi dans deux imprimantes 3D pharmaceutiques. Selon Maxime Annereau, la demande pour ces médicaments personnalisés devrait rapidement croître, au point de les déborder.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Une technologie coûteuse, mais prometteuse

Cependant, malgré les nombreux avantages de cette technologie, son coût élevé peut freiner son adoption par certains établissements. Le prix d’une machine peut atteindre 300.000 euros, comme pour l’imprimante NGB-R de Poietis, un fabricant français.