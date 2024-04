Sanofi retire un vaccin antigrippal suite à un conflit tarifaire avec les autorités sanitaires

D’autres facteurs entrent également en considération. Le débat sur l’efficacité de l’Efluelda par rapport aux autres vaccins antigrippaux a également pesé. Sanofi maintient que son vaccin est plus efficace, notamment pour les personnes à risque, bien que cette supériorité soit contestée par les autorités de santé.

Selon le laboratoire, les autorités de santé françaises ont établi le prix de vente d’Efluelda à un niveau inférieur aux coûts de production et de distribution. C’est la raison principale de ce retrait. Sanofi déplore cette situation d’autant qu’il a consacré 50 millions d’euros à la production du vaccin en France.

En raison de désaccords tarifaires, le laboratoire français Sanofi a annoncé le retrait prochain du vaccin contre la grippe Efluelda du marché français. Ce dernier n’étant pas jugé supérieur aux autres vaccins par les autorités, il ne justifie donc pas un prix plus élevé.

Le groupe pharmaceutique a pris la décision d'arrêter la commercialisation du vaccin Efluelda, destiné aux personnes âgées de plus de 65 ans, car son prix est insuffisant pour couvrir les coûts de production et de distribution. Cela ne vous préoccupe-t-il pas ?

