Le bilan vital des vaccins sur un demi-siècle : combien de vies sauvées ?

L’impact des vaccins sur la santé mondiale est indéniable. Ils constituent un rempart essentiel contre la maladie, et leur rôle dans la réduction de la mortalité infantile est tout simplement remarquable. Il est essentiel de continuer à soutenir les campagnes de vaccination pour maintenir ces avancées et atteindre de nouveaux objectifs de santé publique.

La grande majorité des vies sauvées, soit 101 millions, sont celles de nourrissons. La vaccination a ainsi contribué à réduire de 40% la mortalité infantile dans le monde, et de plus de 50% en Afrique.

Les vaccins sont “parmi les inventions les plus puissantes de l’Histoire”, selon le directeur général de l’OMS, permettant de prévenir des maladies autrefois redoutées. Notons que cette estimation reste “prudente”, l’étude n’ayant porté que sur la vaccination contre 14 maladies, telles que l’hépatite B, la rougeole, le tétanos ou encore la fièvre jaune.

Selon l'OMS, les vaccins ont permis de sauver plus de 154 millions de vies au cours des cinquante dernières années, soulignant ainsi les avancées significatives de la médecine. Et si nous parlions des prochaines étapes pour améliorer ce bilan déjà impressionnant ?

