Sarah Ferguson combat courageusement un cancer de la peau après avoir vaincu le cancer du sein

Sarah Ferguson, l'ancienne compagne du prince Andrew, a révélé dimanche, via son représentant, être atteinte d'un cancer de la peau, après avoir combattu un cancer du sein il y a quelques mois. Comment va-t-elle faire face à cette nouvelle épreuve ?

En juin dernier, Sarah Ferguson, ex-épouse du Prince Andrew, annonçait avoir subi une mastectomie suite à un diagnostic de cancer du sein. Dimanche 21 janvier, un nouveau coup dur a été révélé par son porte-parole : elle est désormais atteinte d’un cancer de la peau.

Le diagnostic de ce second cancer a été établi lors d’une opération de chirurgie reconstructrice, suite à sa mastectomie. “Son dermatologue a demandé que plusieurs grains de beauté soient retirés et analysés en même temps que la Duchesse subissait une chirurgie reconstructrice”, a précisé le porte-parole de Sarah Ferguson. L’un d’entre eux s’est avéré cancéreux.

Malgré ces épreuves consécutives, l’ex-épouse du Prince Andrew reste optimiste et continue de sensibiliser au dépistage du cancer. Elle insiste sur l’importance de surveiller la “taille, la forme, la couleur et la texture” des grains de beauté.

L’avis de la rédaction

Face à cette nouvelle épreuve, Sarah Ferguson fait preuve d’un courage admirable. Son optimisme et son appel à la vigilance sont une source d’inspiration. Elle nous rappelle l’importance du dépistage et de la prévention dans la lutte contre le cancer. Nous lui adressons nos pensées les plus chaleureuses.