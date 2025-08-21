Sauna : des bienfaits insoupçonnés pour la santé cardiovasculaire

Au-delà de la détente qu’elles procurent, les séances de sauna apportent des effets positifs souvent méconnus sur la santé cardiovasculaire. De nouvelles études révèlent un lien entre cette pratique traditionnelle et la prévention des maladies cardiaques.

Tl;dr Le sauna régulier réduit le risque de maladies cardiaques.

Bienfaits prouvés pour la santé mentale et physique.

Des effets confirmés chez les hommes et les femmes.

Une tradition nordique, une promesse moderne

Parfois, la sagesse ancestrale devance la science. Ainsi en est-il du sauna, ce rituel venu de Finlande, aujourd’hui sur le devant de la scène médicale. S’installer dans une pièce chauffée entre 70 et 100 degrés, y transpirer abondamment : cette habitude que tant de Scandinaves perpétuent depuis des siècles dévoile peu à peu ses multiples vertus sous l’œil des chercheurs modernes.

Le sauna, bien plus qu’une simple détente

Si l’on a longtemps valorisé le relâchement musculaire, la sensation de détente ou encore l’effet « purifiant » du sauna, les études récentes révèlent un éventail d’effets bénéfiques insoupçonnés. D’après les spécialistes de UCLA Health, les séances régulières pourraient aider à soulager l’arthrite, la fatigue chronique, certains symptômes du rhume, des douleurs musculaires ou même le stress. Quelques pathologies dermatologiques, telle que le psoriasis, figurent également parmi les bénéficiaires potentiels.

Des chiffres éloquents sur la santé cardiovasculaire

Au fil des ans, plusieurs études finlandaises se sont penchées sur l’impact du sauna sur la longévité et la santé cardiaque. Une recherche menée auprès de 1 688 personnes âgées de 53 à 74 ans sur plus de quinze ans a mis en lumière des résultats remarquables : ceux qui fréquentaient le sauna deux à trois fois par semaine voyaient leur risque de décès par maladie cardiovasculaire diminuer de 29 %. Pour ceux qui s’offraient quatre à sept séances hebdomadaires, ce risque chutait jusqu’à 70 %. Il est frappant également d’observer qu’au-delà de quarante-cinq minutes cumulées par semaine dans une cabine, la réduction du risque pouvait atteindre 51 % par rapport à ceux ne pratiquant que quinze minutes hebdomadaires.

Voici quelques mécanismes supposés à l’œuvre :

Dilatation des vaisseaux sanguins favorisant une meilleure circulation et une baisse de tension artérielle.

favorisant une meilleure circulation et une baisse de tension artérielle. Diminution du stress hormonal , avec un effet direct sur l’inflammation cardiaque.

, avec un effet direct sur l’inflammation cardiaque. Diminution globale du stress, essentielle pour prévenir certaines maladies chroniques.

Une avancée inclusive et personnalisable pour demain ?

Ce n’est plus seulement une affaire d’hommes nordiques – ces bénéfices concernent aussi les femmes, selon ces nouvelles données. Les implications sont claires : intégrer les habitudes de sauna dans les consultations pourrait affiner les évaluations médicales personnalisées en matière de risques cardiaques. Alors, loisir anodin ou véritable outil préventif ? La question reste posée, mais il semble bien que le sauna ait gagné sa place dans l’arsenal du bien-être moderne.