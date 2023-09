Séniors : Voici la température optimale pour un sommeil réparateur

L'âge augmentant, de mauvaises nuits peuvent être synonymes d'impact sur les fonctions cognitives et physiques.

Nous le savons, en-deçà d’une certaine quantité de sommeil, peuvent apparaître des risques plus importants de problèmes de santé : surpoids, hypertension artérielle, AVC, maladies cardiovasculaires…

Et ces problèmes relatifs à une mauvaise qualité du sommeil sont particulièrement rencontrés parmi la population vieillissante.

Température ambiante et sommeil

Pour étudier ce lien entre température du lieu de coucher et sommeil réparateur, le Dr Amir Baniassadi de l’Institut Hinda et ses collègues de Hebrew SeniorLife ont recueilli les données de 50 personnes âgées, et passé au crible pas moins de 11 000 nuits. Une analyse aidée par des capteurs d’environnement et des moniteurs de sommeil portatifs.

Conclusion ? Il s’avère que le sommeil était plus réparateur quand les températures ambiantes variaient de 20 à 25°C. Mais également, qu’avec des températures de 25 à 30°C, une baisse de 5 à 10% de l’efficacité du sommeil était observée.

Les conclusions de l’étude

Pour le Dr Amir Baniassadi,

Ces résultats soulignent la possibilité d’améliorer la qualité du sommeil chez les personnes âgées en optimisant l’environnement thermique du domicile et en mettent l’accent sur l’importance d’un réglage personnalisé de la température en fonction des besoins de chacun.

Il ajoute que “L’étude souligne l’impact potentiel du changement climatique sur la qualité du sommeil des personnes âgées, en particulier celles dont le statut socio-économique est moins élevé”.