Un lien entre troubles du sommeil et risque d’AVC

Et c'est en particulier chez les moins de 50 ans que risque est le plus important, pointe une nouvelle étude.

Des chercheurs de l’université de Richmond aux Etats-Unis confirment un lien entre le fait de dormir trop, pas assez, siestes dépassant une heure… Et risque de subir un AVC.

Leurs résultats ont été publiés dans la revue de l’American Academy of Neurology.

Troubles du sommeil et AVC : une vaste étude

Les chercheurs se sont appuyé sur une base de données de plus de 30 000 personnes d’un âge moyen de 61 ans. Aucune d’entre elles ne présentait d’antécédent d’accident vasculaire cérébral.

Leur contribution à l’étude ? Répondre à plusieurs questions relatives à leur sommeil, et les éventuels troubles relatifs à ce sommeil.

Quelles conclusions ?

Au terme du suivi qui a duré 9 ans, 2 101 participants ont fait un AVC pendant la période. Après avoir mis de côté les variables telles que la consommation d’alcool et de tabac, l’absence de pratique d’une activité physique, qui augmentent, le risque d’AVC, qu’en ont-ils conclu ?

Il y a un lien entre insomnie et AVC. Plus précisément, les volontaires avaient un risque accru de 16% en présentant un à quatre symptômes d’insomnie, par rapport à ceux n’en ayant aucun. Et avec cinq à huit symptômes, ce risque s’accroit de 51%

Un risque particulier chez les moins de 50 ans

Et ce lien se révélait particulièrement présent chez les moins de 50 ans, avec un risque 4 fois plus important chez ceux qui présentaient 5 à 8 symptômes d’insomnie par rapport à ceux qui n’en avaient aucun.

Les scientifiques expliquent :

La liste des facteurs de risque d’AVC tels que l’hypertension artérielle et le diabète peut s’allonger à mesure que les gens vieillissent, faisant des symptômes d’insomnie l’un des nombreux facteurs possibles.

Selon eux encore :

Cette différence frappante suggère que la prise en charge des symptômes de l’insomnie à un âge plus jeune pourrait être une stratégie efficace de prévention des accidents vasculaires cérébraux. Le fait de déterminer quels problèmes de sommeil entraînent un risque accru d’accident vasculaire cérébral pourrait permettre de traiter plus tôt.