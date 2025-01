Six aliments à privilégier pour lutter contre la perte de cheveux

Découvrez le régime alimentaire pour la repousse des cheveux : six aliments essentiels pour mettre un terme à l'affinement de votre chevelure

Tl;dr La perte et l’amincissement des cheveux sont des problèmes communs, affectant plus de 80 millions de personnes aux États-Unis.

L’amincissement des cheveux est une diminution graduelle du diamètre des tiges capillaires, pouvant conduire à la perte de cheveux et à la calvitie.

Une alimentation saine et équilibrée peut aider à prévenir le rétrécissement et la perte de cheveux.

Les cheveux, un miroir de notre santé

Si vous vous souvenez de la confrontation entre Fleabag et Anthony à propos de la coupe de cheveux de Claire, vous vous souviendrez sans doute de cette phrase « Les cheveux, c’est tout ». Cette affirmation est aussi vraie dans la réalité qu’elle l’est dans la fiction. En effet, l’amincissement et la perte de cheveux sont des problèmes courants aux États-Unis, affectant plus de 80 millions de personnes.

Qu’est-ce que l’amincissement des cheveux ?

L’amincissement des cheveux est une diminution progressive du diamètre des tiges capillaires, qui peut conduire à la perte de cheveux et à la calvitie. Il peut être causé par des facteurs génétiques, des habitudes de vie ou des conditions médicales. Par exemple, un processus naturel appelé alopécie involutive provoque un amincissement des cheveux avec l’âge. De même, l’alopécie androgénétique est une condition génétique qui cause la perte de cheveux chez les hommes et les femmes. Des habitudes de vie telles que le traitement excessif des cheveux avec des colorations, des permanentes et des défrisants peuvent également causer l’amincissement des cheveux. Certaines conditions médicales, comme les troubles de la thyroïde, le lupus ou la syphilis, peuvent entraîner une perte de cheveux.

L’alimentation, une solution ?

Cependant, la solution à l’amincissement des cheveux réside dans une alimentation saine. Une alimentation équilibrée, riche en protéines, en fer, en zinc et en vitamines, peut aider à soutenir la croissance de cheveux sains. Par exemple, le fer aide les globules rouges à apporter de l’oxygène au cuir chevelu et aux follicules pileux. Une carence en fer peut causer une anémie, qui peut entraîner une perte de cheveux. De même, le zinc aide à la croissance de cheveux épais et forts.

Quels aliments favorisent la santé des cheveux ?

Des aliments comme les œufs, les épinards, les baies, le poisson gras, l’avocat et les patates douces sont riches en nutriments bénéfiques pour la santé des cheveux. Par exemple, les œufs sont une excellente source de protéines et de biotine, deux nutriments essentiels pour la croissance des cheveux. Les épinards, riches en folates, en fer et en vitamines A et C, sont importants pour la croissance des cheveux. Les baies sont chargées de composés bénéfiques et de vitamines qui peuvent soutenir la croissance des cheveux. Les poissons gras comme le saumon, le hareng et le maquereau sont d’excellentes sources d’acides gras oméga-3, qui peuvent soutenir la croissance des cheveux. Enfin, les avocats sont délicieux, nutritifs et une excellente source de graisses saines. Ils fournissent également une excellente source de vitamine E, qui peut soutenir la croissance des cheveux.