Soulagez vos migraines avec ces remèdes naturels

En France, près de 10 millions de personnes souffrent de migraines, un trouble à la fois courant et handicapant. Voici cinq remèdes naturels qui pourraient aider à atténuer leur douleur. Connaissez-vous d'autres méthodes naturelles pour soulager une migraine ?

L’application de froid sur le front peut aider à soulager la douleur.

Des infusions de gingembre ou un café peuvent avoir un effet analgésique.

Se reposer dans un endroit calme et sombre est recommandé en cas de crise.

La migraine : un mal répandu

Faisant partie des maux du quotidien, la migraine affecte près de 10 millions de Français. Ce trouble neurologique, bien qu’il soit répandu, reste handicapant pour ceux qui en souffrent.

Des remèdes naturels et accessibles

Face à la migraine, certaines solutions naturelles peuvent aider à atténuer la douleur. Parmi elles :

Appliquer du froid sur son front : Dès l’apparition de la migraine, appliquer un linge froid ou une poche de glaçons enveloppée dans une serviette sur votre front pour quelques minutes peut resserrer les vaisseaux sanguins dilatés responsables de la douleur.

Dès l’apparition de la migraine, appliquer un linge froid ou une poche de glaçons enveloppée dans une serviette sur votre front pour quelques minutes peut resserrer les vaisseaux sanguins dilatés responsables de la douleur. Boire une infusion au gingembre : Le gingembre, grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, peut être consommé sous forme d’infusion pour soulager les maux de tête.

Le gingembre, grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, peut être consommé sous forme d’infusion pour soulager les maux de tête. Se préparer un café : Bien que cela puisse paraître surprenant, la caféine a un effet analgésique et peut donc aider à atténuer la douleur.

Des gestes simples pour un soulagement efficace

En plus de ces remèdes, d’autres gestes simples peuvent contribuer à réduire l’intensité de la douleur. Placer un crayon entre ses dents sans le mordre peut détendre les muscles et les articulations temporo-mandibulaires, particulièrement si la migraine est causée par le stress. En outre, s’allonger dans un endroit calme et sombre est fortement recommandé en cas de crise de migraine.

