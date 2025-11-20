Carence en vitamines et migraines : le lien dévoilé et des conseils pour mieux les prévenir

Certaines carences en vitamines pourraient jouer un rôle dans la survenue des crises de migraine. Décrypter ce lien permet d’identifier les nutriments impliqués et d’envisager des solutions simples pour mieux prévenir et gérer ces épisodes douloureux.

Tl;dr Déficits en nutriments augmentent le risque de migraine.

Vitamine D, magnésium et riboflavine peuvent aider.

Lifestyle et suivi médical restent essentiels.

Des migraines sous influence : quand les nutriments entrent en jeu

Derrière l’image familière de la migraine – ce mal de tête qui paralyse parfois toute activité – se cache une réalité bien plus complexe. À l’heure où la prévalence mondiale frôle les 12 %, toucher aussi bien les adultes que les enfants, des pistes nouvelles émergent pour comprendre et soulager ce trouble neurologique. Si la génétique, le stress ou certains aliments sont souvent pointés du doigt, une question intéresse désormais de nombreux chercheurs : l’impact des carences nutritionnelles.

Le rôle clé des vitamines et minéraux dans la prévention

Loin d’être anodins, les niveaux de certains micronutriments semblent influer directement sur le risque et la sévérité des crises. Plusieurs études récentes s’accordent à montrer que des déficits en vitamine D, magnésium, riboflavine (vitamine B2) ou encore coenzyme Q10 pourraient favoriser l’apparition, voire l’intensité, des migraines. Ce faisceau d’indices nourrit un nouvel espoir : celui de prévenir certains épisodes grâce à une supplémentation ciblée.

Du côté de la vitamine D, on observe qu’elle intervient dans divers mécanismes métaboliques et hormonaux qui modulent la perception sensorielle du cerveau. Des niveaux insuffisants pourraient dérégler ces processus, augmentant ainsi la fréquence des douleurs. Plus étonnant peut-être, son action se révèle complémentaire avec celle du magnésium : sans assez de vitamine D, l’absorption du magnésium diminue, aggravant potentiellement les risques.

Ajuster son mode de vie pour une gestion personnalisée

Si l’on considère les recommandations officielles – 15 microgrammes de vitamine D par jour pour un adulte jusqu’à 70 ans (20 après), 310 à 420 milligrammes de magnésium selon le sexe –, il devient clair que la vigilance alimentaire a toute sa place dans la prise en charge. Toutefois, avant d’envisager toute supplémentation, un avis médical reste indispensable.

Parmi les stratégies complémentaires plébiscitées par les spécialistes :

Mise en place de routines régulières (sommeil, repas), hydratation optimale et tenue d’un journal de migraine pour mieux identifier ses propres déclencheurs.

Les pratiques telles que le yoga ou la méditation viennent compléter ces approches individualisées.

Migraines : une mosaïque de causes à décrypter

Il est désormais établi qu’au-delà des facteurs alimentaires et biologiques, d’autres éléments – stress chronique, fluctuations hormonales ou même conditions météorologiques – participent à cette équation complexe. Face à cela, privilégier une approche globale mêlant adaptation nutritionnelle et gestion du mode de vie offre aujourd’hui aux personnes souffrant de migraine une palette plus large d’options pour reprendre le contrôle sur leur quotidien.