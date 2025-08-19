Stimulez la pousse des cheveux en les coiffant dans cette posture de yoga surprenante

Selon certaines croyances, la position adoptée pendant que l’on se coiffe pourrait avoir une influence sur la croissance des cheveux. Pratiquer cette activité en posture de yoga attirerait particulièrement l’attention pour ses bienfaits potentiels sur le cuir chevelu.

Tl;dr Vajrasana stimule la digestion et la circulation sanguine.

Coiffer ses cheveux en Vajrasana favorise la santé capillaire.

D’autres postures de yoga soutiennent aussi la croissance des cheveux.

La posture Vajrasana : bienfaits inattendus pour vos cheveux

Le yoga, souvent associé à la souplesse et à la paix intérieure, pourrait bien cacher d’autres vertus insoupçonnées, notamment pour nos cheveux. Selon des praticiens traditionnels du bien-être, une posture aussi simple que le Vajrasana – ou « Posture du diamant » – serait un atout non négligeable pour stimuler la pousse et limiter la chute capillaire. Mais comment ce geste ancestral s’intègre-t-il dans notre routine quotidienne ?

Vajrasana : une posture facile, des effets multiples

S’installer en Vajrasana, c’est s’asseoir sur ses talons, dos droit et mains posées sur les cuisses, généralement après les repas. Ce geste n’est pas qu’un exercice de patience : il aurait des effets positifs sur la digestion et le stress. La simplicité de cette position permet de la tenir plusieurs minutes, y compris lors de gestes du quotidien comme se coiffer.

L’art de coiffer ses cheveux… autrement

À ce sujet, une tendance se dessine parmi les adeptes : combiner coiffage et Vajrasana. Les explications sont assez limpides : alors que brosser ses cheveux active déjà la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu et répartit les huiles naturelles, adopter simultanément cette posture renforcerait ces bénéfices. D’après certains spécialistes, il suffirait même de brosser sa chevelure jusqu’à cent fois pendant le Vajrasana pour optimiser l’apport en nutriments vers les follicules pileux et renforcer leur vigueur. Résultat ? Une crinière plus forte et plus brillante.

Coup d’œil scientifique… et autres postures complémentaires

Côté recherche, quelques données convergent vers l’idée que le yoga régule le stress, abaisse le taux de cortisol – hormone réputée néfaste pour nos cheveux –, tout en améliorant l’afflux sanguin jusqu’au cuir chevelu. Et si le Vajrasana n’est pas la seule option, certaines asanas sont particulièrement recommandées pour soutenir cette démarche :

Adho Mukha Svanasana (« Chien tête en bas ») : oxygène le cuir chevelu.

(« Chien tête en bas ») : oxygène le cuir chevelu. Sarvangasana (La chandelle) : favorise l’équilibre hormonal.

(La chandelle) : favorise l’équilibre hormonal. Balayam : mudra ayurvédique qui stimule les racines.

: mudra ayurvédique qui stimule les racines. Uttanasana: redynamise l’ensemble du crâne.

Si l’on suit les préceptes ayurvédiques ou yogiques, ces gestes seraient d’autant plus efficaces intégrés à un mode de vie globalement équilibré : alimentation adaptée, gestion du stress et hygiène quotidienne.