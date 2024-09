Stress et cheveux blancs : Révélations scientifiques !

Le stress excessif, en plus de nuire à notre santé, serait également responsable de l'apparition de cheveux blancs, selon une récente étude scientifique. Tout serait lié. Cela vous surprend-il ?

Tl;dr Le stress peut accélérer le blanchissement des cheveux.

Le cortisol, hormone du stress, peut modifier les protéines des cheveux.

Des expériences scientifiques soutiennent cette théorie.

Le grisonnement des cheveux dû au stress est irréversible.

Le stress, un facteur d’accélération du grisonnement

Il est courant d’entendre dire qu’un stress intense peut faire apparaître des cheveux blancs. Cette affirmation, souvent considérée comme une simple croyance populaire, a récemment été corroborée par des études scientifiques.

En effet, selon le The New York Times, une exposition intense et prolongée au stress, qu’il soit psychologique, aigu ou chronique, peut accélérer le processus de blanchissement des cheveux. Comme l’explique Victoria Barbosa, directrice du programme de lutte contre la chute des cheveux à l’université de Chicago, le stress peut agir sur le système nerveux sympathique et les mitochondries des cellules, favorisant ainsi le grisonnement.

Le rôle du cortisol dans le blanchissement des cheveux

Les cheveux poussent grâce à des signaux chimiques et électriques émis par différentes hormones. Parmi elles, le cortisol, connu comme l’hormone du stress, semble jouer un rôle crucial. Une forte exposition à cette hormone pourrait ainsi modifier les protéines et autres molécules contenues dans les cheveux, favorisant leur blanchissement prématuré.

Des recherches en laboratoire pour comprendre le phénomène

Des chercheurs ont repris des travaux publiés en 2020, qui consistait à stresser artificiellement des souris. Ils ont observé un appauvrissement des follicules pileux des cellules souches impliquées dans la pigmentation du pelage de la souris, dont les poils sont devenus gris. Malgré les réticences à reproduire cette expérience sur des êtres humains, une étude similaire a été réalisée en 2021 sur 14 participants. Les résultats semblent confirmer l’hypothèse.

Malheureusement, si le stress peut aussi entraîner la chute des cheveux, ce phénomène peut être renversé grâce à divers soins. En revanche, un cheveu devenu gris ou blanc à cause du stress ne retrouvera jamais sa couleur initiale.